Giao thông - Xây dựng Từ đầu năm đến nay, phát hiện 20 vụ vi phạm kết cấu hạ tầng quốc lộ 40B qua Quảng Nam (QNO) - Sáng 31/5, tại thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước), Thanh tra Sở GTVT Quảng Nam tổ chức hội nghị tuyên truyền Quyết định số 2117, ngày 5/10/2023 của UBND tỉnh về Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh.





Quang cảnh hội nghị. Ảnh: C.T

Tham dự hội nghị có đại diện ngành chức năng của các huyện Nam Trà My, Bắc Trà My, Tiên Phước, Phú Ninh và TP.Tam Kỳ; cùng đại diện các đơn vị quản lý đường bộ, lãnh đạo UBND, công an các xã, thị trấn, phường có quốc lộ (QL) 40B, QL24C và các tuyến đường tỉnh (ĐT) đi qua.

Bà Nguyễn Thị Ánh Nguyệt - Phó Chánh Thanh tra Sở GTVT cho biết, đối với lĩnh vực quản lý KCHTGT đường bộ, UBND tỉnh rất quan tâm chỉ đạo nhất là quản lý hành lang an toàn giao thông.

Xác định đây là lĩnh vực công tác phức tạp, cần có sự phối hợp của nhiều ngành và nhiều cấp, do đó, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế phối hợp xử lý vi phạm quy định về KCHTGT đường bộ các tuyến QL và ĐT trên địa bàn tỉnh Quảng Nam kèm theo Quyết định số 2117, ngày 5/10/2023.

Xây dựng công trình không phép trên tuyến QL40B, đoạn qua phường Trường Xuân (Tam Kỳ). Ảnh: C.T

Quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 2117 đã thay thế cho Quy chế phối hợp xử lý vi phạm trong công tác quản lý, bảo vệ KCHTGT đường bộ được ban hành theo Quyết định số 1671, ngày 29/5/2018 của UBND tỉnh.

Quy chế có nhiều điểm mới, nêu rõ trách nhiệm từng cấp, cơ quan, đơn vị có liên quan. Chính vì vậy, hội nghị lần này được tổ chức nhằm thông tin đến các địa phương, đơn vị những điểm mới của quy chế.

Tại hội nghị, ông Trần Văn Nhân - Thanh tra viên Thanh tra Sở GTVT đã phổ biến những nội dung cốt yếu mà UBND, lực lượng chức năng cấp huyện, cấp xã cần nắm bắt để triển khai thực hiện quy chế mới.

Đội trưởng Đội Thanh tra giao thông số 1 Thanh tra Sở GTVT - ông Thái Minh Hoàng phổ biến một số nội dung của Nghị định số 19, ngày 12/2/2020 của Chính phủ quy định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Đại diện Thanh tra Sở GTVT thông tin về tình hình vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên QL40B. Ảnh:C.T

Ông Thái Minh Hoàng còn thông tin thực trạng công tác thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định trong xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên tuyến QL40B (Tam Kỳ - Nam Trà My); những vướng mắc và giải pháp khắc phục.

Theo thống kê, năm 2023, QL40B xảy ra 30 vụ việc vi phạm KCHT đường bộ; 5 tháng đầu năm 2024 tiếp tục xảy ra 20 vụ việc. Hành vi vi phạm chủ yếu như xây dựng nhà cửa, tường rào, cổng ngõ; thi công công trình không có giấy phép; san lấp mặt bằng trong hành lang giao thông; xây kè chắn đất hoặc lấp rãnh dọc; mở đường nhánh đấu nối trái phép vào đường chính…

Tại hội nghị, đại diện ngành chức năng, các địa phương liên quan đã nêu khó khăn, vướng mắc trong triển khai công tác quản lý, xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ. Địa phương còn nêu ra những tồn tại do lịch sử để lại khiến việc xử lý gặp trở ngại.

Các đại biểu cũng đã thảo luận, làm rõ các nội dung, phương thức, cách thức phối hợp nâng cao hiệu quả công tác phối hợp trong việc xử lý vi phạm quy định trên các tuyến QL, ĐT; góp phần bảo vệ KCHTGT đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông.