Chính trị Từ lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến lá cờ trên Dinh Độc Lập (QNO) - Ngày 30/4/1975, lá cờ cách mạng tung bay trên Dinh Độc Lập, khắc ghi chiến thắng vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969). Ảnh tư liệu

Chiến thắng ấy là đỉnh cao của ý chí bất khuất, của ngọn lửa chiến đấu không ngừng nghỉ, được thắp lên từ những lời kêu gọi cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ thiên tài, linh hồn của cách mạng Việt Nam.

Từ những lời hiệu triệu của Người, dân tộc ta đã vượt qua muôn vàn gian khó, viết nên trang sử hào hùng. Và hôm nay, tiếp tục vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ngọn lửa khơi dậy ý chí thép

Trong những ngày tăm tối của đất nước, khi dân tộc chìm trong xiềng xích nô lệ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mang về ánh sáng của tự do. Từ những bước chân bôn ba khắp năm châu, Người đã gieo hạt giống cách mạng, khơi dậy khát vọng độc lập trong lòng mỗi người dân Việt. Lời kêu gọi của Người không chỉ là lời nói, mà là ngọn lửa thiêu đốt mọi sợ hãi, là tiếng sấm thúc giục cả dân tộc đứng lên.

Năm 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Người tuyên bố: “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do, độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy”. Đó là lời thề sắt son, là lời hiệu triệu triệu con tim cùng hướng về lý tưởng giải phóng dân tộc.

Trong kháng chiến chống Mỹ, lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh càng trở nên sắc bén, như mũi tên xuyên thủng mọi trở ngại. “Không có gì quý hơn độc lập, tự do!”, câu nói bất hủ ấy không chỉ là khẩu hiệu, mà là lời thề chiến đấu, là mệnh lệnh thiêng liêng khắc vào tâm khảm mỗi người lính, mỗi người dân.

Từ đồng bằng đến rừng núi, từ hậu phương đến tiền tuyến, lời Người đã biến thành hành động, thành những chiến công vang dội, dẫn đến ngày toàn thắng 30/4/1975.

Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khơi nguồn, mà còn là bậc thầy chiến lược, người đặt nền móng cho cách mạng Việt Nam với tư tưởng “lấy dân làm gốc”. Người hiểu rằng, sức mạnh của cách mạng nằm ở sự đoàn kết của toàn dân tộc, từ người nông dân chân lấm tay bùn đến trí thức, từ thanh niên đến phụ nữ. Chính tư tưởng ấy đã tạo nên một đội quân cách mạng “từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ độc lập.

Chủ tịch Hồ Chí Minh thăm đồng bào Hùng Sơn, xã Phục Linh, huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên năm 1954. Ảnh tư liệu

Trong những năm tháng khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ, tư tưởng Hồ Chí Minh được Đảng ta cụ thể hóa qua các phong trào thi đua yêu nước: “Ba sẵn sàng”, “Ba đảm đang”, “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, những khẩu hiệu ấy bắt nguồn từ lời dạy của Người, khơi dậy tinh thần chiến đấu bất khuất.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân và dân ta đã biến những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh thành hiện thực, đánh bại kẻ thù hùng mạnh, đưa lá cờ giải phóng lên nóc Dinh Độc Lập.

Từ lời kêu gọi đến chiến thắng lịch sử

Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân 1975 là đỉnh cao của cuộc kháng chiến chống Mỹ, là minh chứng sống động cho sức mạnh của tư tưởng và lời hiệu triệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Dù Người đã đi xa vào năm 1969, tinh thần của Người vẫn sống mãi trong từng chiến sĩ, từng bước tiến thần tốc của quân đội ta. Lời căn dặn trong Di chúc của Người: “Tổ quốc ta nhất định sẽ thống nhất, đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ sum họp một nhà” đã trở thành mệnh lệnh tối thượng, thúc đẩy toàn dân tộc vượt qua mọi thử thách để hoàn thành tâm nguyện của Người.

Trưa ngày 30/4/1975, khi xe tăng Quân Giải phóng tiến vào Dinh Độc Lập và lá cờ cách mạng tung bay, đó không chỉ là khoảnh khắc của chiến thắng, mà còn là sự hiện thực hóa lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Từ những lời hiệu triệu giản dị nhưng đầy sức mạnh, Người đã dẫn dắt dân tộc từ bóng tối nô lệ đến ánh sáng tự do, từ chia cắt đến thống nhất.

Vào 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, xe tăng Quân Giải phóng băng qua cánh cổng sắt, đánh chiếm Phủ Tổng thống ngụy Sài Gòn - sào huyệt cuối cùng của quân địch, kết thúc oanh liệt cuộc trường chinh 30 năm chống ngoại xâm của dân tộc. Ảnh tư liệu

Chiến thắng 30/4/1975 không phải điểm kết, mà là khởi đầu cho một hành trình mới - hành trình xây dựng đất nước “đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” như tâm nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trong kỷ nguyên vươn mình hôm nay, khi Việt Nam đang khẳng định vị thế trên trường quốc tế, tinh thần chiến đấu của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn là ngọn đuốc soi đường. Lời kêu gọi “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” không chỉ nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình, mà còn khơi dậy ý chí tự cường, sáng tạo để đưa đất nước tiến xa hơn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Việt Nam hôm nay đang viết tiếp những trang sử mới, từ một quốc gia từng bị tàn phá bởi chiến tranh trở thành một nền kinh tế năng động, một tiếng nói có trọng lượng trong khu vực và thế giới.

Tinh thần Hồ Chí Minh, tinh thần chiến đấu, đoàn kết và khát vọng vươn lên, đang được thế hệ trẻ kế thừa, thể hiện qua những thành tựu trong khoa học, công nghệ, văn hóa và hội nhập quốc tế. Mỗi bước tiến của đất nước hôm nay là minh chứng cho sức sống trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Hành trình từ những lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến lá cờ trên Dinh Độc Lập là câu chuyện về ý chí bất khuất, về sức mạnh của một dân tộc biết đoàn kết dưới ngọn cờ cách mạng. Đó là bài học về bản lĩnh, về niềm tin vào chính nghĩa, và về khát vọng vươn tới những chân trời mới.