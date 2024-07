Văn hóa

Từ ngày 26/7 diễn ra triển lãm nghệ thuật Nhật Bản tại TP.Hội An

(QNO) - Chào mừng kỷ niệm lần thứ 20 sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản, từ ngày 26/7 - 4/8/2024, TP.Hội An phối hợp các địa phương, đơn vị, cá nhân đến từ đất nước Nhật Bản tổ chức triển lãm “Búp bê Nhật Bản” và triển lãm “Đối thoại với dòng tranh Ukiyo-e” trong khu vực phố cổ Hội An.