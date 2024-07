Văn hóa Sự kiện giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản lần thứ 20 có nhiều hoạt động hấp dẫn (QNO) - UBND TP.Hội An vừa ban hành Kế hoạch tổ chức sự kiện Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 20, năm 2024.

Đẩy nhanh tiến độ thi công tu bổ di tích Chùa Cầu để kịp khánh thành nhân sự kiện “Giao lưu văn hóa Hội An – Nhật Bản” lần thứ 20. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Thời gian diễn ra sự kiện từ ngày 2 - 4/8 với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch… ấn tượng và hấp dẫn sẽ được thành phố Hội An phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong thành phố, của quốc gia và của Nhật Bản triển khai thực hiện.

Trong đó, có các hoạt động đáng chú ý là Lễ khánh thành tu bổ di tích Chùa Cầu; trưng bày sách, ảnh về hoạt động giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản tại Công viên Hội An (số 2 Trần Hưng Đạo), lễ dâng hương tại các di tích mộ thương nhân Nhật Bản tại Hội An (mộ thương nhân Banjiro, TaniYajirobei và Gusokukun); chương trình trải nghiệm “Gốm sứ Hizen – Hoa văn kể chuyện” tại Bảo tàng Gốm sứ Mậu dịch (số 80 Trần Phú) và Bảo tàng Văn hóa Dân gian (số 33 Nguyễn Thái Học)...