Chính quyền - đoàn thể Hội nghị phản biện Dự thảo đề án xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo (QNO) - Sáng 5/7, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.Hội An tổ chức hội nghị phản biện xã hội Dự thảo đề án xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo giai đoạn 2024 - 2027, định hướng đến năm 2030.

Đại biểu đóng góp ý kiến vào dự thảo Đề án xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo. Ảnh: ĐỖ HUẤN

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến vào Dự thảo đề án do UBND thành phố xây dựng để trình tại kỳ họp HĐND thành phố sắp tới.

Các ý kiến bày tỏ sự đồng tình và cơ bản tán thành với dự thảo đề án, trong đó nhấn mạnh quan điểm xây dựng Hội An - Thành phố sáng tạo trên nền tảng kế thừa, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa với hạt nhân là Di sản văn hóa thế giới đô thị cổ Hội An và khu dự trữ sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm - Hội An, xem sự sáng tạo, phát triển văn hóa sáng tạo là nguồn lực, động lực phát triển kinh tế - xã hội bền vững, đồng thời tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế, hình ảnh của Hội An trong nước và quốc tế.

Các ý kiến cũng góp ý chỉnh sửa, bổ sung về nội dung căn cứ pháp lý xây dựng đề án; về quan điểm xây dựng và phát triển sáng tạo cộng đồng trong các tầng lớp nhân dân; về các mục tiêu mang tính chất lượng cao, có lợi cho nhân dân; về một số nghề thủ công, loại hình nghệ thuật dân gian đầy giá trị và tiềm năng trong đời sống người dân; về các nhiệm vụ cụ thể như: cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa thực hành sáng tạo, về nghiên cứu phát triển công nghiệp văn hóa, khởi nghiệp sáng tạo; về việc vận dụng cơ chế chính sách khuyến khích phát triển sáng tạo; về nguồn lực đầu tư, kiến tạo và mở rộng không gian, môi trường sáng tạo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với giá trị văn hóa bản địa của Hội An; về bố cục, kết cấu hợp lý hơn của dự thảo…

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND thành phố đã đánh giá cao và tiếp thu đầy đủ những ý kiến đầy tâm huyết của các đại biểu tại hội nghị phản biện này