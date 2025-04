Bạn cần biết Túi lọc cho lò đốt – Giải pháp lọc bụi hiệu quả đến từ lọc công nghiệp Tân Thanh (PR) - Ô nhiễm từ lò đốt công nghiệp (trong các ngành nhiệt điện, xi măng, luyện kim…) từ lâu đã trở thành một trong những nguồn phát sinh bụi mịn và khí độc lớn nhất. Khói bụi chứa PM2.5, SOx, NOx không chỉ làm suy giảm chất lượng không khí mà còn gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng và hệ sinh thái. Vì vậy, nhà nước chủ trương đưa ra các chính sách môi trường nghiêm ngặt nhằm bảo vệ môi trường và sức khỏe con người, yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ và tìm kiếm giải pháp xử lý khí thải hiệu quả.

Kiểm soát ô nhiễm từ lò đốt – Bài toán cấp bách trong công nghiệp

Kiểm soát ô nhiễm từ lò đốt là một bài toán cấp bách trong công nghiệp hiện nay, đòi hỏi sự quan tâm và giải pháp toàn diện để giảm thiểu tác động tiêu cực đến môi trường và sức khỏe con người. Lò đốt rác và lò hơi thường phát thải các khí độc hại như SO2, NOx, CO2, và các hạt bụi mịn, gây ô nhiễm không khí và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người. Khí thải từ lò đốt không chỉ gây ô nhiễm không khí mà còn dẫn đến mưa axit, hiệu ứng nhà kính, và biến đổi khí hậu. Các chất ô nhiễm từ lò đốt có thể gây ra các bệnh về đường hô hấp như hen suyễn, viêm phế quản, và thậm chí là ung thư.

Chính trong bối cảnh đó, Công ty Lọc Công nghiệp Tân Thanh nổi lên như một đơn vị tiên phong, mang đến các sản phẩm túi lọc bụi tối ưu, góp phần giảm thiểu tác động môi trường và đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe. Với hơn 14 năm kinh nghiệm, Lọc Công nghiệp Tân Thanh với vai trò nhà sản xuất, đối tác đồng hành của nhiều doanh nghiệp trong hành trình xây dựng nền công nghiệp xanh. Hai sản phẩm túi lọc Nomex và túi lọc bụi PPS là minh chứng rằng công nghệ Việt Nam hoàn toàn có khả năng tạo ra những giải pháp đột phá, hướng tới tương lai bền vững.

Túi lọc bụi Nomex – Nổi bật với khả năng chịu nhiệt và kháng hóa chất vượt trội

Túi lọc bụi Nomex Tân Thanh được thiết kế để đối phó với những điều kiện khắc nghiệt nhất của lò đốt. Sử dụng chất liệu m-Aramid (Nomex) của Gutsche và AOG, sản phẩm này hoạt động ổn định ở nhiệt độ liên tục 220°C, đồng thời có khả năng chống chịu các tác động hóa học tuyệt vời. Nhờ thiết kế tối ưu với diện tích lọc lớn, túi lọc Nomex giữ lại bụi mịn vượt trội, đồng thời kéo dài chu kỳ bảo trì nhờ độ bền ấn tượng.

Túi lọc Nomex có khả năng giữ lại bụi mịn tốt

Ứng dụng thực tế cho thấy sản phẩm phù hợp với lò hơi công nghiệp, lò đốt bê tông nhựa nóng, lò luyện kim – những nơi nhiệt độ cao và bụi mịn là thách thức lớn. Không chỉ mang lại hiệu quả kỹ thuật, túi lọc Nomex còn là giải pháp kinh tế, thay thế các sản phẩm nhập khẩu đắt đỏ với chi phí cạnh tranh. Lọc Công nghiệp Tân Thanh đảm bảo chất lượng thông qua công nghệ sản xuất đạt chuẩn ISO 9001:2015, sử dụng vật liệu chính hãng và áp dụng kỹ thuật may tiên tiến với chỉ PTFE chịu nhiệt cùng đường may phủ keo, nâng cao độ bền trong mọi điều kiện vận hành.

Phủ keo toàn bộ đường may cho toàn bộ thân túi lọc Nomex

Túi lọc bụi PPS – Giải pháp hiệu quả cho việc lọc bụi trong các lò đốt, lò hơi

Không phải lò đốt nào cũng chỉ đối mặt với nhiệt độ cao. Với các hệ thống như lò hơi đốt than hay lò đốt sinh khối, khí thải chứa SOx, NOx và tính chất ăn mòn hóa học mới là vấn đề nan giải. Túi lọc bụi PPS do Tân Thanh sản xuất đáp ứng hoàn hảo nhu cầu này nhờ chất liệu Polyphenylene Sulfide (PPS), chịu nhiệt tới 180°C và có khả năng kháng acid, kiềm vượt trội so với các dòng túi lọc thông thường.

Vật liệu lọc cao cấp PPS từ các thương hiệu hàng đầu thế giới

Sản phẩm được nâng cấp với công nghệ tiên tiến như Optivel® (PPS+ PI và PTFE) và Createx® từ Gutsche (Đức), tăng khả năng chống bám dính và giữ bụi mịn hiệu quả. Túi lọc PPS đặc biệt phù hợp với lò hơi đốt than, hệ thống nhiệt điện và xử lý khí thải, hỗ trợ doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn phát thải gần mức “Zero Emission”.

Mẫu túi lọc bụi PPS của công ty Lọc Công nghiệp Tân Thanh

Lọc Công nghiệp Tân Thanh không chỉ cung cấp các giải pháp lọc bụi hiệu quả mà còn là đối tác đáng tin cậy cho hệ thống lò đốt xanh. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, các giải pháp như túi lọc bụi Nomex và túi lọc bụi PPS đóng vai trò quan trọng trong việc giúp doanh nghiệp cân bằng giữa sản xuất công nghiệp và bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động từ lò đốt xuống mức thấp nhất. Vì vậy, nếu doanh nghiệp đang tìm kiếm một giải pháp toàn diện cho việc lọc bụi trong lò đốt và lò hơi, hãy liên hệ cho Công ty Lọc Công nghiệp Tân Thanh qua website tuilocbui.com hoặc hotline 0901 858 686 để nhận tư vấn chi tiết.