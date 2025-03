Thể thao Tưng bừng khởi tranh Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam 2025 (QNO) - Chiều nay 4/3 tại huyện Quế Sơn khai mạc Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam cúp Nyna lần thứ X năm 2025. Giải do Sở VH-TT&DL, Hội LHPN tỉnh phối hợp với UBND huyện Quế Sơn tổ chức.

Ban tổ chức giải tặng cờ lưu niệm cho các đội bóng tham gia. Ảnh: TƯỜNG VY

11 đội dự tranh

Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam là giải thể thao định kỳ hằng năm với mong muốn tạo sân chơi cho vận động viên nữ trên địa bàn cả tỉnh. Qua đó động viên, phát triển phong trào bóng chuyền nữ ở các địa phương, cũng là hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3. Vì vậy, giải luôn quy tụ nhiều đội bóng nữ tham gia.

Ban tổ chức giải tặng hoa cho lãnh đạo UBND huyện Quế Sơn - địa phương đăng cai tổ chức giải năm 2025. Ảnh: TƯỜNG VY

Năm nay, tham gia tranh tài tại giải có 11 đội bóng đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Các đội được chia làm 4 bảng đấu, trong đó 3 bảng có 3 đội và 1 bảng có 2 đội.

Theo điều lệ giải, các đội cùng bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm để xác định 2 đội xếp thứ nhất, nhì mỗi bảng giành quyền vào vòng tứ kết đấu loại trực tiếp. Sau đó, 4 đội thắng ở tứ kết vào bán kết và 2 đội thắng tiếp tục tranh chung kết để xác định nhà vô địch.

Trận đấu giữa Thăng Bình (áo xanh) và Quế Sơn diễn ra hấp dẫn và kịch tính. Ảnh: TƯỜNG VY

Khá ngẫu nhiên khi kết quả bắt thăm, bảng A chỉ có 2 đội là nhà đương kim vô địch Quế Sơn và á quân Thăng Bình. Bảng B có sự góp mặt của 2 đội đoạt giải ba năm 2024 là Hiệp Đức, Bắc Trà My cùng Hội An.

Bảng C được xem là bảng đấu cân bằng với Nam Trà My, Tiên Phước và Duy Xuyên. Trong khi đó, Tam Kỳ ở bảng C được đánh giá có nhiều cơ hội giành ngôi nhất bảng khi chỉ tranh với Đại Lộc, Phú Ninh.

Giải diễn ra liên tục trong các buổi sáng, chiều, từ ngày 4-7/3; trận chung kết, bế mạc giải vào sáng 7/3 tại Trung tâm VH-TT&TT-TH Quế Sơn.

Niềm vui chiến thắng ở trận ra quân của các cô gái đội Quế Sơn. Ảnh: TƯỜNG VY

Mãn nhãn trận khai màn

Ngay sau lễ khai mạc diễn ra cuộc đọ sức giữa đội Thăng Bình và Quế Sơn. Đây được coi là trận “chung kết sớm” của giải khi đội chủ nhà không chỉ là đương kim vô địch mà còn được đánh giá rất mạnh với những gương mặt quen thuộc nhiều năm qua như Thanh Yên, Nguyễn Thị Mỹ.

Giải bóng chuyền nữ tỉnh Quảng Nam luôn thu hút đông khán giả. Ảnh: TƯỜNG VY

Trong khi đó, Thăng Bình là á quân năm 2024 và luôn có được đội hình đồng đều và chất lượng. Hơn nữa, sức trẻ của các cô gái Thăng Bình luôn mang đến sự bất ngờ cho các đối thủ.

Vì vậy, dù để Quế Sơn dễ dàng đánh bại ở séc đầu tiên với tỷ số 14-25 nhưng bước sang séc 2, Thăng Bình bất ngờ thi đấu quật khởi. Họ liên tục dẫn điểm trước khi thắng lại với tỷ số 25-23.

Trận đấu giữa Hội An (áo cam) và Bắc Trà My với phần thắng 2-0 thuộc về Bắc Trà My. Ảnh: TƯỜNG VY

Tinh thần dâng lên rất cao, các vận động viên trẻ Thăng Bình tiếp tục dẫn trước 5-0 khi bước vào séc 3 - séc đấu quyết định. Tuy nhiên, kinh nghiệm cùng sự tự tin trở lại giúp Quế Sơn bình tĩnh lật ngược thế cờ khi giành phần thắng 15-11, qua đó chiến thắng chung cuộc với tỷ số 2-1.

Cũng trong ngày thi đấu đầu tiên, Bắc Trà My vượt qua Hội An và Duy Xuyên đánh bại Nam Trà My cùng với tỷ số 2-0.

[VIDEO] - Đông đảo khán giả Quế Sơn dự xem và cổ vũ cho các cô gái bóng chuyền thi đấu: