Thanh thiếu niên Tuổi trẻ Công an Quảng Nam hướng về biên giới (QNO) - Ngày 28 và 29/3, tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức chương trình “Tháng Ba biên giới - Biên cương Tổ quốc tôi” tại xã Đắc Pring (huyện Nam Giang) với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Tuổi trẻ Công an tỉnh trao tặng công trình “Ánh sáng an ninh biên giới”. Ảnh: A.Đ

Tại chương trình, đoàn viên thanh niên Công an tỉnh thi công và bàn giao công trình “Ánh sáng an ninh biên giới” bằng đèn năng lượng mặt trời, giúp người dân thuận tiện đi lại và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đoàn trao tặng 1 máy vi tính và 1 nồi cơm điện dung tích lớn cho Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học liên xã Đắc Pring - Đắc Pre; tặng 10 xe đạp và 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Đắc Pring.

Tặng quà học sinh khó khăn. Ảnh: A.Đ

Đoàn còn trao 4 điểm chữa cháy công cộng cho chính quyền và nhân dân xã Đắc Pring; thăm, tặng quà 4 già làng và Đồn Biên phòng Đắc Pring, Công an xã Đắc Pring. Tổ chức “Gian hàng 0 đồng” trao tặng nhiều nhu yếu phẩm, dụng cụ sinh hoạt cho người dân; cắt tóc miễn phí cho trẻ em.

Tổng giá trị chương trình khoảng 80 triệu đồng.

Tặng 4 điểm chữa cháy công cộng cho chính quyền và người dân xã Đắc Pring. Ảnh: A.Đ

Đại úy Bùi Anh Đức - Phó Trưởng ban Thanh niên - phụ nữ, Phòng Công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh cho biết, chương trình thể hiện tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ Công an tỉnh hướng về biên giới; thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa đoàn viên thanh niên lực lượng công an và nhân dân vùng biên.

Tặng quà già làng trên địa bàn xã Đắc Pring. Ảnh: A.Đ

Tặng 10 xe đạp giúp học sinh đến trường thuận tiện. Ảnh: A.Đ

“Gian hàng 0 đồng” tặng nhiều nhu yếu phẩm cho người dân địa phương. Ảnh: A.Đ

Đoàn viên thanh niên Công an tỉnh cắt tóc cho học sinh. Ảnh: A.Đ

Cán bộ, chiến sĩ vận chuyển thiết bị lắp đặt đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: A.Đ

Lắp đèn năng lượng mặt trời. Ảnh: A.Đ