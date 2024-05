Chính quyền - đoàn thể Tuổi trẻ Công an Quảng Nam sinh hoạt chính trị "Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn" (QNO) - Ngày 17/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức sinh hoạt chính trị với chủ đề “Nhớ Bác, lòng ta trong sáng hơn”.

Đông đảo cán bộ chiến sĩ tham gia sinh hoạt chính trị. Ảnh: T.DUY

Hoạt động được tổ chức nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024). Tại buổi sinh hoạt chính trị, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an các đơn vị, địa phương được xem phim tài liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những di sản vô giá mà Bác đã để lại cho lực lượng công an, đặc biệt là “6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân”.

Buổi sinh hoạt cũng đã khẳng định tinh thần của tuổi trẻ Công an Quảng Nam khắc ghi sâu sắc tình cảm, những lời dạy của Bác, cán bộ, đoàn viên, thanh niên Công an Quảng Nam với tinh thần “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”.

Tuyên dương gương Thanh niên Công an tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2024. Ảnh: T.DUY

Tuổi trẻ Công an Quảng Nam đề ra mục tiêu tiếp tục ra sức học tập, rèn luyện, nêu cao tinh thần xung kích, sáng tạo, không ngại gian khổ, hy sinh, sẵn sàng dấn thân vì sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động triển khai nhiều giải pháp công tác đoàn hiệu quả, bám sát và phục vụ đắc lực nhiệm vụ chính trị của công an tỉnh.

Ghi nhận những nỗ lực của đoàn viên thanh niên công an toàn tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh đã tuyên dương 12 gương thanh niên Công an Quảng Nam tiêu biểu làm theo lời Bác năm 2024.

Tập huấn các chuyên đề cho cán bộ chiến sĩ, đoàn viên thanh niên công an tỉnh. Ảnh: T.DUY

Dịp này, cán bộ, chiến sĩ, đoàn viên, thanh niên tham gia tập huấn công tác thanh niên, và được các báo cáo viên truyền đạt nội dung 4 chuyên đề: “Công tác chính trị, tư tưởng và giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên công an trong tình hình mới”; “Thanh niên CAND học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tinh thần 7 dám”; “Truyền thông hiện đại, những vấn đề cần lưu ý về công tác tuyên truyền của các cấp bộ Đoàn và công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng”; “Kỹ năng công tác văn phòng, tuyên truyền, giáo dục; công tác quản lý đoàn viên và công tác triển khai, tổ chức các hoạt động phong trào đoàn”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc công an tỉnh dâng hoa, viếng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại nhà truyền thống. Ảnh: T.DUY

Trước đó, Đảng ủy, Giám đốc công an tỉnh đã tổ chức lễ dâng hoa, viếng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống công an tỉnh.