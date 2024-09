Thanh thiếu niên Tuổi trẻ Quảng Nam hướng về biển đảo (QNO) - Những ngày cuối tháng 8, hơn 400 đoàn viên thanh niên từ các đơn vị cụm đồng bằng và trực thuộc Tỉnh đoàn Quảng Nam đã tham gia chuỗi hoạt động ý nghĩa tại xã đảo Tam Hải (Núi Thành), thể hiện tinh thần trách nhiệm và tình yêu quê hương qua những việc làm thiết thực.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh lắp đặt đèn năng lượng mặt trời tại thôn Long Thạnh Tây. Ảnh: M.L

Niềm vui lớn đã đến với người dân thôn Long Thạnh Tây khi ánh điện thắp sáng tuyến bờ kè dài 800m gần hoàn thành tại đảo. Đây là công trình "ánh sáng an ninh" do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Công ty Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải thực hiện, mang lại ánh sáng an ninh cho khu vực, cải thiện điều kiện sống của người dân nơi đây.

Các trụ đèn được lắp đặt trên tuyến kè thôn Long Thạnh Tây, mang lại ánh sáng an ninh cho khu vực. Ảnh: M.L

Với 15 trụ đèn năng lượng mặt trời được lắp đặt, con đường làng không chỉ sáng hơn trong đêm mà còn lan tỏa ánh sáng của tình người, tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ Quảng Nam đối với quê hương và những vùng xa xôi, khó khăn của Tổ quốc.

Công trình "ánh sáng an ninh" nghĩa được tuổi trẻ Công an tỉnh và Công ty Giao nhận vận chuyển quốc tế Trường Hải thực hiện, chào mừng Quốc khánh 2.9. Ảnh: M.L

Ngoài ra, đoàn viên thanh niên Quảng Nam hỗ trợ tháo dỡ, bàn giao mặt bằng và khởi công xây dựng một ngôi nhà thuộc chương trình xóa nhà tạm cho một gia đình khó khăn tại xã Tam Hải. Đây là việc làm thể hiện tinh thần tương thân tương ái của bạn trẻ, đồng thời mang lại hy vọng và niềm vui cho gia đình khi có được mái nhà kiên cố để an hưởng tuổi già.

Khởi công xóa nhà tạm cho hộ gia đình khó khăn tại xã Tam Hải. Ảnh: M.L

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng cho gia đình để xây nhà mới. Ảnh: M.L

Tinh thần xung kích của thanh niên được thể hiện trong từng phần việc. Ảnh: M.L

Để góp phần bảo vệ và tôn vinh những giá trị truyền thống của quê hương, đoàn viên thanh niên cũng đã trồng 500 cây sưa tại Di tích Chi bộ Quang Ánh Minh. Việc trồng cây không chỉ là hành động thiết thực bảo vệ môi trường mà còn thể hiện sự tri ân của thế hệ trẻ đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì Tổ quốc.

Đoàn thanh niên tỉnh trao tặng hàng cây thanh niên 500 cây sưa đỏ tại Di tích Chi bộ Quang Ánh Minh. Ảnh: M.L

Trồng hàng cây thanh niên 500 cây sưa đỏ tại Di tích Chi bộ Quang Ánh Minh. Ảnh: M.L

Không dừng lại ở đó, đoàn viên thanh niên còn tham gia dọn vệ sinh bãi biển Bàn Than, bảo vệ môi trường sống xanh, sạch, đẹp. Họ cũng vẽ tranh tuyên truyền hình ảnh lá cờ Tổ quốc và trao tặng áo phao, cờ Tổ quốc và áo mưa cho ngư dân, thể hiện tinh thần đồng hành cùng ngư dân, bảo vệ chủ quyền biển đảo. Đoàn thanh niên còn hỗ trợ mở tài khoản an sinh xã hội và thu nhận hồ sơ căn cước cho công dân dưới 14 tuổi tại xã...

Thăm, viếng gia đình Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Phạm Thập - nguyên Tổ trưởng Tổ thuyền Dân chủ, Đôi thuyền 128, có thành tích đặc biệt xuất sắc trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ảnh: M.L

Chuỗi hoạt động tình nguyện tại xã đảo Tam Hải không chỉ cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người dân địa phương mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm, lòng yêu nước và ý thức, trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo trong thanh niên Quảng Nam.

Đây là hoạt động ý nghĩa của tuổi trẻ Quảng Nam chào mừng kỷ niệm 79 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, kỷ niệm 55 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đoàn viên thanh niên vẽ tranh tuyên truyền hình ảnh lá cờ Tổ quốc. Ảnh: M.L

Thay cờ Tổ quốc trên tàu cá của ngư dân. Ảnh: M.L

Trao tặng 50 lá cờ Tổ quốc, động viên ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Ảnh: M.L

Trao tặng cờ Tổ quốc, áo phao, áo mưa cho Ban quản lý phà xã Tam Hải. Ảnh: M.L

Hỗ trợ mở tài khoản an sinh xã hội và thu nhận căn cước công dân dưới 14 tuổi. Ảnh: M.L

Đoàn viên thanh niên ra quân dọn vệ sinh bãi biển Bàn Than. Ảnh: M.L

Chương trình tuyên truyền ca khúc cách mạng thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên, người dân đến xem và cổ vũ. Ảnh: M.L