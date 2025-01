Thanh thiếu niên Tuổi trẻ Tam An gây quỹ hỗ trợ học sinh nghèo đầu năm mới (QNO) - Bằng những hoạt động gây quỹ sáng tạo như bán bao lì xì, cà phê, rửa xe máy, Đoàn xã Tam An (Phú Ninh) đã vận động được nguồn quỹ để trao quà cho học sinh, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dịp đầu năm 2025.

Các đoàn viên thanh niên phối hợp cùng một tiệm sửa xe trên địa bàn xã tổ chức rửa xe gây quỹ. Ảnh: PHAN VINH

Những ngày vừa qua, dù bận ôn tập cho kỳ thi học kỳ I sắp diễn ra nhưng Phạm Thị Thanh Huyền, học sinh lớp 12, Trường THPT Trần Văn Dư, Phú Ninh vẫn sắp xếp thời gian tham gia cùng hoạt động thiện nguyện của Đoàn xã Tam An. Tranh thủ 2 ngày cuối tuần (28 - 29/12), Huyền cùng các bạn trong lớp dậy từ sớm, chuẩn bị nguyên liệu tham gia bán cà phê buổi sáng tại Điểm bưu điện văn hóa xã Tam An.

Với tấm banner chương trình Đông tình nguyện - Xuân yêu thương, mô hình thanh niên bán cà phê gây quỹ hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn được người dân ủng hộ nhiệt tình.

Dù trời mưa nhưng hoạt động bán cà phê gây quỹ của Đoàn xã Tam An cũng được đông đảo bà con ủng hộ. Ảnh: PHAN VINH

"Khi nghe Đoàn xã Tam An phát động chương trình, bản thân em và các bạn trong xóm đã nhanh chóng đăng ký tham gia. Dù cuối năm, bài vở nhiều, nhưng chúng em vẫn cố gắng hoàn thành nhanh chóng để có thời gian tham gia công tác thiện nguyện này. Cuối năm, được làm điều gì đó ý nghĩa, giúp đỡ những bạn khác có hoàn cảnh khó khăn, em thấy rất vui" - em Huyền chia sẻ.

[VIDEO] - Các đoàn viên thanh viên và người dân hưởng ứng chương trình chia sẻ:

Huyền chỉ là một trong gần 20 đoàn viên thanh niên xã Tam An tham gia chương trình Đông tình nguyện - Xuân yêu thương. Ngoài việc bán cà phê buổi sáng, trong 2 ngày 28 - 29/12, Đoàn xã Tam An còn tổ chức bán bao lì xì, rửa xe nhằm mục đích gây quỹ. Khu vực trung tâm xã Tam An trở nên nhộn nhịp, dù thời tiết những ngày qua có mưa phùn nhưng người dân vẫn nhiệt tình ủng hộ hoạt động ý nghĩa này của thanh niên địa phương.

Dù đang ở giai đoạn ôn tập thi học kỳ I nhưng các đoàn viên thanh niên vẫn nhiệt tình tham gia hoạt động. Ảnh: PHAN VINH

Anh Nguyễn Đình Trung (thôn An Mỹ, xã Tam An) chia sẻ: "Người dân chúng tôi đánh giá cao sự sáng tạo của Đoàn xã Tam An với hình thức gây quỹ mới này. Việc mua một bao lì xì, uống một tách cà phê hay được rửa xe rồi tùy tâm ủng hộ vào quỹ thiện nguyện của địa phương đã giúp lan tỏa mạnh mẽ giá trị của chương trình. Chúng tôi mong muốn sẽ có thêm nhiều những hoạt động thiện nguyện như thế này".

Thông qua các hoạt động, Đoàn xã Tam An đã vận động được 6,5 triệu đồng. Ảnh: PHAN VINH

Chị Phạm Thị Yến Thanh - Bí thư Đoàn xã Tam An cho biết, được sự thống nhất của Ban Thường trực Đảng ủy xã Tam An, nhằm phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, tình nguyện thanh niên trong công tác an sinh xã hội tại địa phương, Đoàn xã đã xây dựng kế hoạch chương trình Tình nguyện mùa đông năm 2024, Xuân tình nguyện năm 2025. Thông qua các hoạt động tình nguyện, tạo môi trường để các đoàn viên thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành, góp phần nâng cao tinh thần đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Qua 2 ngày triển khai chương trình vận động gây quỹ thiện nguyện Đoàn xã Tam An đã thu về 6,5 triệu đồng. Số tiền này sẽ được trao cho hơn 20 học sinh, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã nhân dịp đầu năm mới ngày 4/1.

[VIDEO] - Chị Phạm Thị Yến Thanh chia sẻ về chương trình thiện nguyện dịp cuối năm của Đoàn xã Tam An:

"Chương trình Đông tình nguyện - Xuân yêu thương là một trong những hoạt động mang tính sáng tạo của Đoàn xã được đoàn viên thanh niên hưởng ứng và người dân ủng hộ nhiệt tình. Chúng tôi biết ơn sự chung tay của cộng đồng và cam kết sẽ thực hiện nhiều hoạt động ý nghĩa hơn nữa trong thời gian tới" - chị Thanh nói thêm.