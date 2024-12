Thể thao [TƯỜNG THUẬT] - Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII năm 2024 (QNO) - Sáng nay 17/12, tại Quảng trường 24/3 (TP.Tam Kỳ) diễn ra Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII năm 2024 tranh CÚP AGRIBANK. Tham gia tranh tài tại giải có gần 1.200 vận động viên (VĐV).

Những bước chạy bứt tốc tại nội dung thi đấu cuối cùng đã khép lại mùa việt dã năm 2024. Tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, sự nỗ lực hết mình của các VĐV đã góp phần tạo nên một mùa giải giải thành công, để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp.

Báo Quảng Nam bắt đầu tường thuật giải từ 6h00 tại địa chỉ: baoquangnam.vn và Fanpage Báo Quảng Nam, mời bạn đọc theo dõi và cổ vũ. Giải được Đài PT-TH Quảng Nam truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của đài qua vệ tinh Vinasat 2, trực tuyến tại địa chỉ website: www.qrt.vn cùng các nền tảng mạng xã hội YouTube, Fanpage, ứng dụng app QRT online trên thiết bị di động cùng nhiều hạ tầng truyền dẫn khác và được tiếp sóng trên kênh DRT2 của Đài PT-TH Đà Nẵng.

Trao thưởng đợt cuối cùng, khép lại Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII năm 2024 - CÚP AGRIBANK, thêm một mùa giải thành công tốt đẹp.

Trao cúp toàn đoàn cho đơn vị Nam Trà My ở nội dung 3.000m nam khối miền núi

Kết quả 3.000m nam khối miền núi như sau:

* Giải cá nhân: HCV thuộc VĐV Đinh Văn Thắng - Bắc Trà My; HCB, HCĐ lần lượt của các VĐV Nguyễn Văn Điều - Nam Trà My, Đinh Văn Táo - Nam Trà My.

* Về giải đồng đội: đơn vị Nam Trà My giành Nhất; giải Nhì thuộc Bắc Trà My và Tiên Phước giải Ba.

Đơn vị Nam Trà My giành giải Nhất toàn đoàn; giải Nhì, Ba toàn đoàn lần lượt là Bắc Trà My, Tiên Phước.

Công an tỉnh đoạt giải Nhất toàn đoàn Khối HSSV và lực lượng vũ trang.

Kết quả 3.000m nam khối đồng bằng:

* Về giải cá nhân: HCV thuộc về VĐV Hà Văn Minh Huy - TP.Hội An; HCB, HCĐ lần lượt là các VĐV Huỳnh Đắc Hải - TP.Hội An, Nguyễn Thiện Luân - Đại Lộc.

* Về giải đồng đội: Nhất thuộc về TP.Hội An; Nhì đơn vị Núi Thành và Duy Xuyên giải Ba.

* Về giải toàn đoàn: TP.Hội An giành giải Nhất, Duy Xuyên đoạt giải Nhì và không có giải Ba.

Trao giải nhất toàn đoàn Khối THPT cho Trường THPT Lê Hồng Phong (Duy Xuyên).

Ở nội dung 2.000m nam khối HSSV - lực lượng vũ trang

* Về giải cá nhân: VĐV Đặng Quảng Đại - Công an tỉnh đoạt HCV; HCB, HCĐ lần lượt là các VĐV Bùi Phước Tân - Công an tỉnh, ALăng Nghê - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

* Về giải đồng đội: Công an tỉnh giành giải Nhất; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Trường Đại học Quảng Nam lần lượt giành giải Nhì, Ba ở nội dung đồng đội.

* Về kết quả toàn đoàn: Nhất thuộc về Công an tỉnh; Nhì, Ba lần lượt là Trường Đại học Quảng Nam, Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam.

Trao giải Nhất toàn đoàn khối Phòng GD-ĐT cho đơn vị Duy Xuyên.

Trao thưởng nội dung 2.000m đồng đội nữ khối miền núi Trao giải cá nhân nam đoạt giải khối các sở, ban ngành tỉnh.

Kết quả 2.000m khối sở, ban, ngành như sau:

* Về giải cá nhân: VĐV Nguyễn Quang - Cục Thuế tỉnh đoạt HCV; VĐV Nguyễn Văn Tuấn - Công đoàn ngành Giáo dục HCB và HCĐ thuộc về VĐV Ngô Phi Nhân - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam.

* Về giải đồng đội: Nhất là đơn vị Công đoàn ngành Giáo dục; Nhì đơn vị Ngân hàng Vietcombank và Công đoàn các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh giải Ba.

Công đoàn ngành Giáo dục giành giải Nhất toàn đoàn; thứ Nhì, Ba lần lượt là Công đoàn ngành Y tế và Ngân hàng Vietcombank.

Nội dung 3.000m nam khối đồng bằng là cự ly thi đấu cuối cùng rất được chờ đợi. Tham gia có các VĐV đến từ Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, Đại Lộc, Phú Ninh, Tam Kỳ, Thăng Bình và Duy Xuyên. Đây là những gương mặt xuất sắc được tuyển chọn từ phong trào ở địa phương.

Vạch đích luôn là khu vực sôi động nhất giải. Các vận động viên tranh nhau từng bước chạy ngay sát vạch đích.

9h49: Xuất phát nội dung 3.000m nam khối các huyện, thị xã, đồng bằng. Đây cũng là nội dung hứa hẹn các phần tranh tài hấp dẫn. Năm ngoái Hội An vô địch toàn đoàn và liệu năm nay có giữ vững thành tích này?

Trao thưởng nội dung 2.000m nữ khối đồng bằng.

Kết quả 2.000m nữ khối miền núi:

* Về giải cá nhân: HCV Nguyễn Thị Thương - đơn vị Bắc Trà My; HCB Hồ Thị Ánh Triều đơn vị Nam Trà My; HCĐ Trần Thị Nhị Tín đơn vị Nam Trà My.

* Về giải đồng đội: Nhất thuộc về đơn vị Nam Trà My; Nhì: Bắc Trà My; Tiên Phước giành giải Ba

Với sự tham gia của gần 1.200 VĐV, thi đấu ở 15 nội dung của giải, do đó để đảm bảo thời gian thi đấu, ban tổ chức sẽ liên tục cho các nội dung thi đấu xuất phát theo hình thức nối đuôi thay cho việc tổ chức cuốn chiếu các nội dung thi đấu như trước đây. Để đáp ứng tốt công tác chuyên môn và điều hành giải, ban tổ chức đã huy động và tổ chức tập huấn cho các trọng tài; năm nay giải có số lượng trọng tài đông nhất.

Ở những lượt chạy cuối, không khí vẫn không kém sôi động. Rất đông người hiện diện ở vạch đích để chờ đón các vận động viên. Ngay cả các vận động viên về tốp cuối vẫn được cổ vũ nhiệt tình. Tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc của các VĐV khi chạm vạch đích.

Kết quả 3.000m nữ khối đồng bằng

Về giải cá nhân: HCV Nguyễn Thị Hồng Ánh - Duy Xuyên; HCB Võ Thị Thu Thảo - TP.Hội An và Trịnh Thị Minh Thư - Duy Xuyên đoạt HCĐ.

* Giải đồng đội: Nhất là đơn vị huyện Duy Xuyên; Nhì đơn vị TP.Hội An; không có giải ba.

9h33: Xuất phát nội dung 2.000m nam THPT.

Ông Huỳnh Trần Thanh Tịnh, một người dân khối phố Mỹ Thạch Đông (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ) cho biết, khi nghe tin về giải việt dã, ông đến tại điểm khai mạc từ rất sớm để chứng kiến khoảnh khắc tranh tài. Hôm nay giải đấu diễn ra trong thời tiết khá thuận lợi, nên rất đông người dân đến xem.

Kết quả 1.500m nữ khối sở, ban, ngành

* Về giải cá nhân: HCV Nguyễn Thị Tường Vi - Công đoàn ngành Giáo dục; HCB thuộc về VĐV Nguyễn Thị Nguyệt - Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và HCĐ thuộc về VĐV Võ Thị Luy - Công đoàn ngành Giáo dục.

* Về giải đồng đội: Công đoàn ngành Giáo dục giải Nhất; Công đoàn ngành Y tế giải Nhì, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam giải Ba.

Ban tổ chức trao giải đồng đội cự ly 1.500m nữ khối sở, ban ngành.

9h23: Xuất phát nội dung 2.000m nam khối phòng GD-ĐT

Nhiều người dân tập trung ở các quán cà phê cùng theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên thi đấu. Nội dung thi đấu 2.000m nam khối các sở, ban ngành.

Các VĐV tham dự cự ly 2.000m nam khối các sở ngành vừa xuất phát.

Ở khối các sở, ban ngành có sự tham gia của đông đảo VĐV. Nhiều gương mặt đã vài lần tham dự giải việt dã Báo Quảng Nam CÚP AGRIBANK và đều tỏ ra rất hào hứng với giải này. Cự ly giải 2.000m được nhiều vận động viên đánh giá là "vừa sức". Trên đường chạy, các VĐV vẫn nỗ lực hết mình để có thành tích tốt nhất tại giải. "Quan trọng là vượt qua chính mình, hoàn thành tốt nhất khả năng của mình khi tham gia chạy" - một VĐV chia sẻ.

[VIDEO] - Phóng viên Mỹ Linh - Báo Quảng Nam.

Trên tuyến phố Hùng Vương, pano cổ động được đặt dọc theo hai bên đường góp thêm sắc màu cho đường chạy. Nhiều ngày qua, người dân TP.Tam Kỳ cũng đã nắm được thông tin, túc trực tham gia cổ vũ cho giải việt dã. Không khí sôi động, nhiều người tập trung ở các quán cà phê, quán ăn dọc đường Hùng Vương cùng theo dõi các vận động viên tranh tài và cổ vũ cho các vận động viên thi đấu.

Rạng rỡ nụ cười của vận động viên Hồng Ánh(Duy Xuyên) về nhất nội dung chạy 2.000m nữ các huyện, thị xã, TP đồng bằng và 2000m nữ các huyện miền núi; Trao huy chương cho các VĐV khối học sinh sinh viên đoạt thành tích tại.

Ông Phùng Văn Huy - Phó Giám đốc Sở GD - ĐT trao thưởng học sinh đoạt giải.

8h46: Xuất phát nội dung 1.500m nữ khối sở ban ngành.

Đây là nội dung thi đấu có số lượng VĐV tham gia rất đông với 129 VĐV, đến từ các đơn vị: Công đoàn Các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh, Công đoàn ngành xây dựng, Sở TM-MT, Sở Tài chính, Ban Nội chính Tỉnh ủy, Công đoàn ngành giáo dục, Văn phòng Tỉnh ủy, Cục Quản lý thị trường tỉnh, Sở KH-CN, Sở KH-ĐT, Sở TT-TT, Cục Thuế tỉnh, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Hội Nông dân, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam,Văn phòng UBND tỉnh, Báo Quảng Nam…

Niềm vui của VĐV Nguyễn Khánh Ly (Đơn vị TP.Đà Nẵng) sau khi đạt huy chương đồng cự ly 5000m nữ.

Kết quả 1.500m khối nữ học sinh - sinh viên - lực lượng vũ trang:

* Nội dung cá nhân: VĐV Nguyễn Thị Thu Hiền (Công an tỉnh) HCV; VĐV Nguyễn Thị Hà Ngân (Công an tỉnh) HCB; VĐV Nguyễn Lý Hà Thu Thảo (Công an tỉnh) HCĐ.

* Nội dung đồng đội: Công an tỉnh giải Nhất; Trường Đại học Quảng Nam giải Nhì; Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam giải Ba.

Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các VĐV khối đội tuyển. Ông Lê Văn Nhi - Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng Ban tổ chức trao giải cho các VĐV khối đội tuyển.

Trao giải đồng đội nữ.

Kết quả 1.500m nữ Khối Phòng GD-ĐT:

* Về cá nhân, HCV Nguyễn Thị Thanh Bình - Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên; HCB Nguyễn Bảo Hân - Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên; HCĐ Phạm Thị Bích Nhi - Phòng GD-ĐT huyện Núi Thành

* Đồng đội: Nhất thuộc về Phòng GD-ĐT huyện Duy Xuyên; Nhì thuộc về Phòng GD-ĐT thị xã Điện Bàn; Phòng GD-ĐT huyện Thăng Bình giải Ba

Tại vạch đích, rất đông vận động viên thi đấu xong và cổ động viên nán lại để cổ vũ. Không khí sôi động "hâm nóng" quảng trường dù thời tiết sáng nay khá lạnh. Đội ngũ săn sóc viên của các đội tuyển cũng đã túc trực sẵn để kịp thời hỗ trợ khi VĐV cán đích.

[VIDEO] - Phỏng vấn VĐV Lương Đức Phước - Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, nhất cự ly 10.000m nam.

Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam CÚP AGRIBANK đã trở thành một sân chơi, nơi tranh tài và học hỏi của nhiều VĐV chuyên nghiệp trong và ngoài tỉnh. Sau giải, nhiều VĐV dành lời khen ngợi công tác tổ chức giải, đường chạy khá đẹp và sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người dân TP.Tam Kỳ.

Chạy 1.500m nữ khối Phòng GD&ĐT và 1.500m nữ HS-SV

Kết quả 10.000m nam khối đội tuyển, tỉnh, thành phố, ngành. Về giải cá nhân, HCV thuộc về VĐV Lương Đức Phước - Trung tâm HLQG Hà Nội; VĐV Trương Trí Tâm - Bình Dương giành HCB và HCĐ là VĐV Lê Đình Tường - Bình Định.

VĐV Lương Đức Phước - Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Hà Nội vừa xuất sắc chạm đích đầu tiên ở cự ly 10.000m nam khối đội tuyển tỉnh, thành phố, ngành.

Với chiến thuật thi đấu hợp lý cùng với sự cổ vũ của đông đảo khán giả TP.Tam Kỳ, VĐV Lương Đức Phước đã giữ tốt cự ly, xuất sắc bứt tốc về đích.

Nội dung thi đấu khối đội tuyển các trung tâm, tỉnh, thành phố toàn quốc ở cự ly 5.000m nữ và 10.000m quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam. Trong đó, VĐV Lương Đức Phước (đội tuyển điền kinh quốc gia, đơn vị Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) từng đoạt HCV nội dung chạy 1.500m SAEGames; VĐV Đoàn Thu Hằng (đội tuyển điền kinh quốc gia, đơn vị Trung tâm Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) giành 2 HCV nội dung chạy 5.000m và 3.000 chướng ngại vật tại Đại hội Sinh viên Đông Nam Á năm 2024; VĐV Lương Xuân Sơn (đội tuyển điền kinh quốc gia, đơn vị Trung tâm Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) giành HCV nội dung chạy 2000 chướng ngại vật tại Đại hội sinh viên Đông Nam Á năm 2024; VĐV Nguyễn Thị Thanh Phúc (đội tuyển điền kinh quốc gia, đơn vị thành phố Đà Nẵng) đang giữ kỷ lục quốc gia tại nội dung đi bộ 20km, nhiều năm liền đoạt HCV tại các kỳ SEAGames, HCV nội dung đi bộ 20km tại giải vô địch quốc gia năm 2024...

[VIDEO] - Phỏng vấn VĐV Hồ Văn Thảo - Đoàn BCH Quân sự tỉnh, nhất cự ly 3.000m nam phong trào.

Ban tổ chức trao cúp và cờ Nhất toàn đoàn khối lực lượng vũ trang cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

Kết quả cá nhân nội dung 5.000m nữ đội tuyển, tỉnh, thành phố, ngành: HCV Đoàn Thu Hằng - Trung tâm HLQG Hà Nội; HCB thuộc về VĐV Hoàng Thị Ngọc Anh - Trung tâm HLQG Hà Nội

VĐV Nguyễn Khánh Ly - T.P Đà Nẵng đoạt HCĐ. Về giải đồng đội, Nhất thuộc về Trung tâm HLQG Hà Nội; Nhì là Trung tâm HLQG Đà Nẵng và Ba là đơn vị Quảng Bình.

[VIDEO] - Về đích 5.000m nữ.

Các VĐV cự ly 10.000m nam tăng tốc.

Về kết quả 3.000m nam phong trào:

VĐV Hồ Văn Thảo - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đoạt HCV;

HCB thuộc về VĐV Briu Tình - Công an tỉnh;

VĐV ATing Quang - Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh giành HCĐ.

Nhất toàn đoàn ở cư ly 3.000m là đơn vị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.

[VIDEO] - Phỏng vấn ông Trần Văn Sỹ - Trưởng đoàn Đội tuyển điền kinh quốc gia Hà Nội.

VĐV Đoàn Thu Hằng - Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Hà Nội vừa có pha bứt tốc ấn tượng để về nhất cự ly 5.000m nữ.

Trong suốt chặng đua 5.000m nữ khối tỉnh, thành phố, ngành, VĐV Đoàn Thu Hằng (áo đen) luôn duy trì phong độ thi đấu ấn tượng.

7h40: Các VĐV xuất phát 10.000m nam. Ở nội dung này có sự đăng ký tham gia của 11 đoàn VĐV của các tỉnh, thành có phong trào TDTT mạnh trên toàn quốc.

Các VĐV vừa xuất phát cự ly 10.000m nam.

Nội dung thi đấu khối đội tuyển các trung tâm, tỉnh, thành phố trên toàn quốc quy tụ nhiều vận động viên hàng đầu Việt Nam như: VĐV Lương Bình Dương, đội tuyển Điền kinh quốc gia, đơn vị Trung tâm Huấn luyện Thể thao quốc gia Đà Nẵng; VĐV Lương Đức Phước, đội tuyển Điền kinh quốc gia, đơn vị Trung tâm Huấn luyện thể thao Hà Nội…

[VIDEO] - Các vận động viên nỗ lực trên đường chạy.

Khoảnh khắc về đích nội dung 3.000m phong trào của VĐV Hồ Văn Thảo số đeo 56 thuộc Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh.

7h25: Nội dung 5.000 mét nữ chuyên nghiệp xuất phát.

7h15: Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ 27 năm 2024, tranh CÚP AGRIBANK chính thức khởi tranh. Bắt đầu là đợt chạy thứ nhất nội dung 3.000m nam phong trào.

Lộ trình đoàn đua xuất phát từ Quảng trường 24/3, các VĐV sẽ chạy theo trục đường Hùng Vương về lại đích đến đường Hùng Vương, trước lễ đài Quảng trường.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham gia chạy hưởng ứng giải. Thành viên của CLB sống khỏe Tam Kỳ và học sinh bậc THCS thành phố Tam Kỳ tham gia chạy hưởng ứng giải.

7h5: Sau lễ khai mạc là phần chạy hưởng ứng của các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các thành viên của CLB sống khỏe Tam Kỳ và các em học sinh bậc THCS thành phố Tam Kỳ để cổ vũ cho giải đấu và động viên các VĐV thi đấu đạt thành tích tốt nhất.

[VIDEO] - Lễ khai mạc Giải việt dã Báo Quảng Nam

Lãnh đạo Ngân hàng Agribank trao 6 tỷ đồng hỗ trợ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh

Ban tổ chức giải việt dã trao hoa và cờ lưu niệm cho đơn vị tài trợ.

Ông Trần Ngọc Ánh - Giám đốc Ngân hàng NN&PTNT Quảng Nam cho biết, những năm qua, bên cạnh việc đồng hành cùng Báo Quảng Nam tổ chức giải việt dã thường niên thì Agribank chi nhánh Quảng Nam luôn tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội.

Ông Trần Ngọc Ánh - Giám đốc Agribank chi nhánh Quảng Nam phát biểu tại lễ khai mạc.

Thông qua giải đấu lần này, Agribank tài trợ 6 tỷ đồng để hỗ trợ Quảng Nam xóa 100 nhà tạm. Agribank chi nhánh Quảng Nam hy vọng sẽ góp một phần công sức cùng tỉnh nhà trong việc sớm ổn định đời sống các hộ nghèo, khó khăn, thúc đẩy kinh tế, xã hội phát triển.

[VIDEO] - Phỏng vấn các vận động viên tham gia giải.

6h55: Nhà báo Lê Văn Nhi - Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Quảng Nam, Trưởng ban Tổ chức giải tuyên bố khai mạc.

Tổng Biên tập Báo Quảng Nam Lê Văn Nhi - Trưởng ban Tổ chức giải việt dã phát biểu khai mạc giải.

Nhiều năm qua, Giải Việt dã Báo Quảng Nam có nhiều VĐV hàng đầu quốc gia, trong đó nhiều nhà vô địch, á quân ở các đấu trường quốc gia, khu vực, châu lục tham gia như:

- VĐV Nguyễn Thị Thu Hà - Đội tuyển Điền kinh quốc gia với thành tích: HCV nội dung 800m giải Vô địch Điền kinh quốc gia 2024; HCV nội dung chạy 800m tại SEAGames 32 tổ chức Campuchia năm 2023;

- VĐV Nguyễn Thị Diễm - Đội tuyển Điền kinh quốc gia. Thành tích: HCV nội dung 1.500m giải vô địch trẻ Đông Nam Á 2024;

- VĐV Lương Bình Dương - Đội tuyển Điền kinh quốc gia. Thành tích: HCV nội dung 800m giải học sinh Đông Nam Á 2024…

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dự lễ khai mạc giải việt dã.

Dự khai mạc có các đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Thu Lan - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ; Trần Thị Kim Hoa - Giám đốc Sở Nội vụ cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị. Về phía đơn tài trợ có các ông Nguyễn Tiến Trường - Trưởng Văn phòng đại diện Agribank khu vực miền Trung; Trần Ngọc Ánh - Giám đốc Agribank Quảng Nam.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Đức Dũng cùng đông đảo lãnh đạo các sở, ngành, TP. Tam Kỳ tham dự lễ khai mạc.

6h45: Các đoàn VĐV có mặt tại Quảng trường 24/3 sẵn sàng cho giải đấu.

6h35: Lễ khai mạc Giải Việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ 27 năm 2024 bắt đầu với các tiết mục văn nghệ.

Ca sĩ Thục Quyên trình bày ca khúc Điều không thể mất.

Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam tranh CÚP AGRIBANK lần thứ XXVII có 131 đoàn với 1.200 vận động viên, Trưởng đoàn, HLV đến từ các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; các trường THPT, Dân tộc nội trú, phòng GD-ĐT, trường đại học, cao đẳng, THCN, dạy nghề; khối lực lượng vũ trang, các cơ quan ban ngành của tỉnh Quảng Nam.

Các VĐV đơn vị Bộ đội Biên phòng tỉnh khởi động trước giải đấu. Năm nay, Bộ đội Biên phòng có 30 VĐV tham dự ở các cự ly theo điều lệ giải. Các VĐV hỗ trợ nhau gắn số đeo.

Đặc biệt, năm nay có 11 đoàn VĐV đội tuyển của các tỉnh, thành có phong trào TDTT mạnh trên toàn quốc gồm Trung tâm HLTTQG Hà Nội, Trung tâm HLTTQG Đà Nẵng, Ninh Bình, Quảng Bình, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Bình Định, Bình Dương, Gia Lai, Đắk Lắk và Quảng Nam tham gia.

Nhiều đoàn đã đến sớm, tranh thủ chụp hình lưu niệm.

Giải việt dã truyền thống Báo Quảng Nam mở rộng lần thứ XXVII năm 2024 tranh CÚP AGRIBANK do Báo Quảng Nam phối hợp với Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn và UBND thành phố Tam Kỳ tổ chức chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2024) và 35 năm Ngày Hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2024); chào mừng đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII (nhiệm kỳ 2025-2030 ).

Lực lượng cảnh sát giao thông và cơ động đảm bảo an ninh, an toàn trong khu vực tổ chức lễ khai mạc giải đấu.

Đài QRT chuẩn bị phương tiện,nhân sự để tường thuật giải đấu Đội ngũ làm truyền hình trực tiếp Đài Phát thanh - truyền hình tỉnh sẵn sàng phương tiện, máy móc phục vụ giải việt dã.