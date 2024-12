Thể thao Giải Việt dã Báo Quảng Nam lần thứ XXVII năm 2024: Hấp dẫn và nhiều bất ngờ (QNO) - Sáng nay 17/12 tại Quảng trường 24/3 (TP.Tam Kỳ), Giải Việt dã Báo Quảng Nam lần thứ XXVII năm 2024 tranh CÚP AGRIBANK diễn ra sôi nổi và kịch tính.

Nội dung nữ đội tuyển tỉnh, thành phố thu hút nhiều tuyển thủ xuất sắc tranh tài. Ảnh: T.V

Thời tiết khá ủng hộ khi trời dứt mưa và chỉ còn se lạnh, rất thích hợp với hoạt động thể thao ngoài trời. Nhờ đó, các vận động viên (VĐV) có điều kiện thể hiện hết khả năng của mình. Sau gần 3 giờ tranh tài hấp dẫn, gần 1.200 VĐV của 8 khối đã hoàn thành nội dung thi đấu. Đã có những bất ngờ thú vị diễn ra trên đường chạy.

Hấp dẫn đường đua

Nội dung thi đấu đội tuyển tỉnh, thành phố, ngành với sự góp mặt của nhiều gương mặt xuất sắc, tuyển thủ quốc gia đã mang đến những pha đua tranh hấp dẫn và kịch tính ở nội dung nữ lẫn nam.

VĐV Đoàn Thu Hằng (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) tỏa sáng rực rỡ khi cán đích đầu tiên. Ảnh: T.V

Trên đường chạy cự ly 5.000m nữ, ngôi sao được kỳ vọng nhiều nhất Nguyễn Thị Thu Hà (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Đà Nẵng) - quán quân SEA Games 32 năm 2023 và Giải vô địch điền kinh quốc gia 2024, dù rất nỗ lực nhưng thi đấu không thành công, chỉ về thứ tư.

Ngược lại, Đoàn Thu Hằng của Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội lại tỏa sáng rực rỡ và giành chiến thắng, đoạt HCV. Đồng đội của Thu Hằng là Hoàng Thị Ngọc Anh cũng xuất sắc cán đích thứ nhì.

Sau khi giành chiến thắng cự ly 10.000m, Lương Đức Phước được người hâm mộ xin chụp ảnh. Ảnh: T.V

Ở nội dung của nam, VĐV đội tuyển điền kinh quốc gia Lương Đức Phước (Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội) dễ dàng về nhất cự ly 10.000m, đánh bại cả 3 đối thủ Trương Trí Tâm (Bình Dương) về thứ nhì cùng 2 VĐV Bình Định là Lê Đình Tường và Lê Hoàng Tân - những người năm trước cán đích vị thứ nhì và ba.

Ở cấp THCS, bất ngờ xảy ra khi cả hai VĐV bước lên ngôi cao nhất đều mới toanh, đó là Nguyễn Thị Thanh Bình (Phòng GD-ĐT Duy Xuyên) và Trương Hồng Nhật (Hội An). Nhưng ở cuộc đua toàn đoàn, không có bất ngờ khi Phòng GD-ĐT Duy Xuyên tiếp tục đăng quang.

Nguyễn Thị Hồng Ánh (Duy Xuyên) chiến thắng nội dung 2.000m khối đồng bằng. Ảnh: T.V

Tương tự, ở cấp THPT, nội dung nữ và nam chứng kiến 2 gương mặt mới đăng quang là Phạm Huỳnh Anh Thư (Trường THPT Lê Hồng Phong - Duy Xuyên) và Dương Ý Thiên (THPT Nguyễn Thái Bình - Thăng Bình). Trường THPT Lê Hồng Phong lần thứ ba liên tiếp giành cúp toàn đoàn.

Chiến thắng xứng đáng

Giành chiến thắng ở nội dung 2.000m nữ huyện đồng bằng, thị xã, thành phố năm nay vẫn là một gương mặt quen thuộc từng đăng quang ở giải năm 2023, đó là Nguyễn Thị Hồng Ánh (Duy Xuyên). Đồng đội với Hồng Ánh là Trịnh Thị Minh Thư giành HCĐ. Với thành tích đó giúp cho Duy Xuyên thắng giải nhì toàn đoàn.

Trao giải toàn đoàn khối trường THPT. Ảnh: T.V

Nhưng TP.Hội An năm nay mới là đoàn thi đấu xuất sắc với việc giành được 4 giải cá nhân nam và 2 cá nhân nữ; qua đó lần thứ ba liên tiếp chiến thắng trong cuộc đua toàn đoàn khối đồng bằng.

Ở khối miền núi, cuộc cạnh tranh diễn ra khá quyết liệt giữa hai huyện Nam Trà My và Bắc Trà My, cuối cùng phần thắng thuộc về Nam Trà My khi họ thắng ở cả đồng đội nam, đồng đội nữ và toàn đoàn.

Niềm vui lần thứ 3 liên tiếp giành cúp của Hội An. Ảnh: T.V

Công đoàn ngành giáo dục vẫn cho thấy thế mạnh trong cuộc đua toàn đoàn (và cả vị thứ nhất nội dung cá nhân nữ, đồng đội nam, đồng đội nữ) nhưng khối sở, ban ngành năm nay có sự đua tranh kịch tính ở nội dung cá nhân khi xuất hiện nhiều cái tên mới như Nguyễn Quang (Cục Thuế tỉnh) giành HCV nội dung nam.

Ở khối học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang, bất chấp sự nỗ lực của các sinh viên Trường Đại học Quảng Nam và Trường Cao đẳng Y tế Quảng Nam, Công an tỉnh năm nay lại lần nữa chiến thắng ở nội dung toàn đoàn, đồng đội và 5 danh hiệu cá nhân cao nhất.

Các VĐV khối sở, ban, ngành tươi cười vẫy tay khán giả trên đường chạy. Ảnh: T.V

Trong khi đó, dù có sự cạnh tranh rất lớn của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, song Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục thể hiện bản lĩnh, giữ vững thành tích giành giải thưởng cao nhất khối phong trào.