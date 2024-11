Quốc phòng - An ninh Tuyên truyền pháp luật cho học sinh, thanh thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật (QNO) - Sáng nay 9/11, Công an thị xã Điện Bàn phối hợp Thị đoàn Điện Bàn tổ chức chương trình tuyên truyền pháp luật cho 100 em học sinh và thanh, thiếu niên có nguy cơ vi phạm pháp luật trên địa bàn thị xã.

Công an thị xã Điện Bàn tuyên truyền pháp luật cho thanh thiếu niên, học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật. Ảnh: C.A

Các thanh, thiếu niên, học sinh đã được nghe cán bộ Công an thị xã Điện Bàn tuyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật và xử lý vi phạm hành chính liên quan đến các hành vi cố ý gây thương tích, gây rối trật tự công cộng như tập trung đánh nhau, chạy xe tốc độ cao, lạng lách đánh võng… Đặc biệt là quy định và xử lý của pháp luật về những tệ nạn, tội phạm ma túy…

Thiếu tá Bùi Quang Xuân - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an thị xã cho biết, trong số 100 em học sinh, thanh, thiếu niên tham dự buổi tuyên truyền sáng nay, nhiều em đã tham gia các hội, nhóm trên mạng xã hội, kể cả có hành vi tụ tập gây rối, sử dụng tiktok, facebook để đăng video khoe khoang, thể hiện mà không biết rằng những hành vi đó vi phạm pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định.

“Đề nghị các em phải nâng cao nhận thức và chấm dứt ngay các hành vi vi phạm, gây ảnh hưởng đến xã hội và cộng đồng” – Thiếu tá Bùi Quang Xuân nhấn mạnh.

Chia sẻ về những vấp ngã, sai lầm của bản thân trong quá khứ, anh Nguyễn Văn Thuận (2004), phường Điện Minh, thị xã Điện Bàn nhắn nhủ những bạn trẻ đừng suy nghĩ nông nỗi để rồi vi phạm pháp luật và phải trả giá cho các hành vi bộc phát của mình.

“Mỗi người đều có hoàn cảnh, xuất phát khác nhau nhưng chúng ta hay lựa chọn hướng đi đúng đắn cho bản thân mình, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, bỏ đi những cám dỗ xã hội, cố gắng làm ăn, yêu thương gia đình, chắc chắn chúng ta sẽ có một cuộc sống hạnh phúc” – anh Thuận nói.

Theo lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn, thông qua buổi tuyên truyền sẽ giúp lan tỏa, nâng cao nhận thức về pháp luật, phòng ngừa và ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên, góp phần giữ gìn an ninh trật tự; xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh trên địa bàn thị xã.

T rao tặng quà cho anh Nguyễn Văn Thuận. Ảnh: C.A

Dịp này, Ban Thường vụ Thị đoàn Điện Bàn cũng đã trao tặng quà cho anh Nguyễn Văn Thuận với mong muốn lan tỏa thông điệp về sự nỗ lực vươn lên, hoàn thiện bản thân, trở thành người có ích cho xã hội.

Kết thúc buổi tuyên truyền, các học sinh và thanh, thiếu niên đã viết cam kết “không vi phạm pháp luật”, thể hiện ý thức và quyết tâm không tái phạm, trở thành những công dân gương mẫu, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.