Thanh thiếu niên Tuyên truyền pháp luật cho học sinh xã Tam Lãnh (QNO) - Công an xã Tam Lãnh (Phú Ninh) vừa phối hợp Đoàn thanh niên xã tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật cho gần 400 học sinh và cán bộ, giáo viên Trường THCS Chu Văn An.

Tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ cho học sinh. Ảnh: M.L

Học sinh và giáo viên được thông tin tình hình trật tự an toàn giao thông, các quy định của Luật Giao thông đường bộ; hướng dẫn xử lý một số tình huống giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn.

Học sinh thực hành chữa cháy bằng bình chữa cháy mini. Ảnh: M.L

Giáo viên, học sinh cũng được thông tin tình hình cháy nổ thời gian qua; hướng dẫn xử lý một số tình huống cháy nổ, kỹ năng, thao tác sử dụng trang thiết bị chữa cháy tại chỗ. Ngoài ra, học sinh được tuyên truyền phòng chống đuối nước và cách xử lý, thoát nạn khi gặp sự cố đuối nước.

Hướng dẫn kỹ năng cấp cứu người bị đuối nước. Ảnh: M.L

Dịp này, Công an xã Tam Lãnh phát 1.000 tờ rơi tuyên truyền an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trường học và hộ gia đình. Học sinh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật về tham gia giao thông an toàn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.