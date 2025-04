Tài chính - Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 10/4/2025: Tăng mạnh, ghi nhận mức cao kỷ lục Tỷ giá USD hôm nay 10/4/2025: Tỷ giá USD tiếp tục tăng mạnh, ghi nhận mức cao kỷ lục tại cả thị trường ngân hàng và thị trường tự do. Giá USD tại các ngân hàng thương mại đã chính thức vượt mốc 26.000 đồng

Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm là 24.936 đồng/USD, tăng 38 đồng so với phiên liền trước. Tại Vietcombank, giá USD niêm yết mua vào ở mức 25.792 đồng và bán ra 26.182 đồng, tăng 42 đồng ở cả hai chiều.

VIB đang mua USD tiền mặt với giá thấp nhất, chỉ 25.340 đồng và chuyển khoản là 25.400 đồng. Trong khi đó, HSBC mua vào với giá cao nhất là 25.898 đồng. VietinBank dẫn đầu về mức giá chuyển khoản, mua vào tới 26.183 đồng. VIB cũng là nơi bán USD với giá thấp nhất hiện nay: 25.760 đồng.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số Dollar Index (DXY) đo sức mạnh đồng USD với rổ 6 đồng tiền lớn đã vọt lên 102,21 điểm. Dù vậy, USD lại giảm giá so với đồng Yen và Franc Thụy Sĩ, do nhà đầu tư tìm đến tài sản an toàn trong bối cảnh thị trường đầy biến động.

Chênh lệch hoán đổi OIS kỳ hạn 30 năm ở mức -98 điểm cơ bản cho thấy giới đầu tư đang rút vốn khỏi tài sản Mỹ. George Saravelos từ Deutsche Bank nhận định thị trường Mỹ đang sụp đổ đồng loạt, từ cổ phiếu, trái phiếu đến đồng USD, đồng thời cảnh báo xu hướng "phi đô la hóa" đang ngày càng rõ nét.

Nguyên nhân được cho là do các nhà đầu tư, bao gồm cả quỹ phòng hộ, phải bán tháo tài sản để đáp ứng các lệnh ký quỹ sau khi danh mục đầu tư thua lỗ nặng. Điều này càng khiến thị trường thêm phần bất ổn.

Đồng Euro hưởng lợi từ tin tức chính trị tích cực ở Đức và tăng 0,7%, lên 1,1033 USD, tiến gần đỉnh cao gần đây. Tuy nhiên, các nhà phân tích tại Citi lại cắt giảm dự báo tăng trưởng của khu vực đồng Euro trong năm 2025 và 2026, đồng thời hạ cả kỳ vọng lạm phát.

Thị trường đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất tới 105 điểm cơ bản trong năm nay, trong khi ECB cũng có thể giảm lãi suất 85 điểm cơ bản. Cả hai động thái này phản ánh kỳ vọng nới lỏng chính sách tiền tệ trước rủi ro kinh tế gia tăng.

Tại Trung Quốc, đồng nhân dân tệ giảm 0,5% so với USD, xuống còn 7,387. Trước đó, đồng tiền này từng lập đỉnh ở mức 7,4288. Các nhà phân tích cảnh báo có thể xảy ra phá giá sâu hơn để đối phó với cuộc chiến thương mại đang leo thang với Mỹ.

Chuyên gia từ MUFG nhận định đồng nhân dân tệ suy yếu là hệ quả trực tiếp của các đồn đoán về chính sách phá giá và tác động từ chính sách thuế quan mới. Trong khi đó, nền kinh tế Nhật Bản với nền tảng ổn định và chính sách tiền tệ linh hoạt được cho là sẽ tiếp tục hút vốn đầu tư quốc tế. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản cũng để ngỏ khả năng tạm dừng tăng lãi suất để ứng phó với tình hình hiện tại.