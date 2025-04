Tài chính - Thị trường Tỷ giá USD hôm nay 17/4/2025: Trong nước tăng nhẹ Sáng 17/04/2025, tỷ giá USD trong nước ghi nhận xu hướng tăng nhẹ. Tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 24.899 đồng/USD, tăng thêm 8 đồng so với hôm qua.

Tại hệ thống ngân hàng thương mại, mức giá mua và bán USD nhìn chung không thay đổi nhiều so với phiên trước. Tại Vietcombank, tỷ giá vẫn giữ nguyên ở mức 25.620 đồng/USD (mua vào) và 26.010 đồng/USD (bán ra). Một số ngân hàng khác cũng duy trì mức giá ổn định, tuy nhiên có sự chênh lệch giữa các đơn vị.

Ở chiều mua, HSBC đang có mức mua tiền mặt cao nhất với 25.729 đồng/USD, trong khi VietinBank dẫn đầu về mức mua chuyển khoản là 26.065 đồng/USD. Ngược lại, VIB là ngân hàng có giá mua thấp nhất, với 25.340 đồng/USD tiền mặt và 25.400 đồng/USD chuyển khoản.

Về phía bán ra, Saigonbank đang niêm yết giá bán tiền mặt cao nhất ở mức 26.100 đồng/USD. Cùng mức giá này, LPBank và OceanBank là hai ngân hàng có mức bán chuyển khoản cao nhất. Trong khi đó, VIB là đơn vị có mức bán USD thấp nhất, cùng ở mức 25.760 đồng/USD cho cả tiền mặt và chuyển khoản.

Trên thị trường tự do, hay còn gọi là "chợ đen", tỷ giá USD ghi nhận mức giảm nhẹ ở chiều mua và tăng ở chiều bán. Cụ thể, USD đang được mua vào ở mức khoảng 26.060 đồng và bán ra ở 26.180 đồng, biến động không lớn so với ngày hôm qua.

Chỉ số USD Index trên thị trường quốc tế hiện ở mức 99,58 điểm, tiếp tục phản ánh xu hướng suy yếu nhẹ của đồng bạc xanh trong bối cảnh nhiều yếu tố bất ổn trên thị trường toàn cầu.

Trên thị trường thế giới ngày 17/04/2025, đồng USD tiếp tục xu hướng suy yếu, bất chấp chỉ số Dollar Index (DXY) tăng nhẹ 0,25 điểm so với hôm trước, đạt 99,58 điểm. Chỉ số này đo sức mạnh của USD so với 6 đồng tiền chủ chốt khác gồm euro, yen Nhật, bảng Anh, đô la Canada, krona Thụy Điển và franc Thụy Sĩ.

Đồng USD đang chịu áp lực giảm do tâm lý lo ngại về tác động tiêu cực từ các chính sách thuế mới của chính quyền Tổng thống Trump. Nhà đầu tư ngày càng chuyển vốn sang các thị trường nước ngoài, đặc biệt khi các quyết định về thuế quan được đưa ra một cách bất ngờ và thiếu ổn định. Trong khi đó, giới giao dịch cũng đang theo dõi sát sao các động thái tiếp theo của chính phủ Mỹ trong các cuộc đàm phán thương mại.

Một số đồng tiền lớn đã có mức tăng đáng kể so với USD. Đồng euro tăng mạnh 0,77%, lên mức 1,1368 USD, dù vẫn thấp hơn đỉnh ba năm đạt được cuối tuần trước. Đồng yen Nhật cũng tăng 0,53%, đưa tỷ giá USD/JPY xuống còn 142,47 – mức thấp nhất kể từ ngày 30/9. Trong khi đó, franc Thụy Sĩ tăng tới 1,03%, giao dịch ở mức 0,815 franc/USD, gần chạm đáy 10 năm. Đây là đồng tiền có mức tăng mạnh nhất trong nhóm G10 kể từ sau khi Mỹ công bố loạt thuế mới hôm 2/4. Diễn biến này đang làm dấy lên khả năng Ngân hàng Trung ương Thụy Sĩ (SNB) sẽ đưa lãi suất trở lại mức âm để hỗ trợ nền kinh tế.

Đồng bảng Anh gần như không bị ảnh hưởng bởi dữ liệu lạm phát thấp và vẫn tăng 0,27%, giao dịch ở mức 1,3267 USD. Trước đó, đồng tiền này đã lên tới 1,3292 USD, mức cao nhất trong 6 tháng. Đồng đô la Úc và New Zealand tuy điều chỉnh nhẹ so với đỉnh gần đây nhưng vẫn giữ được đà tăng. Đô la Úc hiện ở mức 0,6369 USD, tăng 0,43%, còn đô la New Zealand tăng 0,15%, đạt 0,5907 USD.

Thị trường ngoại hối đang hoạt động trong bối cảnh thanh khoản có dấu hiệu suy giảm do kỳ nghỉ lễ Thứ Sáu Tuần Thánh sắp tới. Mặc dù thị trường tài chính Mỹ sẽ tạm đóng cửa, giao dịch ngoại hối vẫn sẽ tiếp tục diễn ra. Nhà đầu tư hiện cũng đang chờ đợi bài phát biểu của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell vào cuối ngày hôm nay để tìm thêm tín hiệu định hướng chính sách tiền tệ sắp tới.