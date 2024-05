Công nghiệp UBND tỉnh yêu cầu khẩn trương phối hợp bồi thường, giải tỏa nhà một hộ dân nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện (QNO) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có công văn chỉ đạo giải quyết bồi thường, giải tỏa nhà dân nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây 500kV Đà Nẵng - Dốc Sỏi.

Đường dây 500kV Đà Nẵng - Dốc Sỏi đang được khẩn trương thi công. Ảnh minh họa

Trước đó, Công ty Truyền tải điện 2 có báo cáo về việc giải quyết bồi thường, giải tỏa nhà hộ ông N.Đ.L. nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây 500kV Đà Nẵng - Dốc Sỏi giao chéo với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Cụ thể, Truyền tải điện Quảng Nam phát hiện vẫn còn 1 vụ vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp tại khoảng cột 104 - 105 đường dây 500kV Đà Nẵng - Dốc Sỏi (Quảng Ngãi) thuộc địa phận xã Tam Đại (huyện Phú Ninh). Vị trí này tồn tại một phần công trình nhà của ông N.Đ.L. và ông H.H. nằm trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây 500kV vẫn chưa được giải quyết bồi thường, giải tỏa dứt điểm nên vẫn có nguy cơ gây mất an toàn vận hành dường dây 500kV Đà Nẵng - Dốc Sỏi.

Sau các buổi làm việc, hộ ông H.H. đã thống nhất nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng. Ngày 21/12/2023, theo biên bản làm việc của UBND huyện Phú Ninh và các cơ quan liên quan trong buổi đối thoại với ông N.Đ.L, lãnh đạo UBND huyện Phú Ninh kết luận đến trước Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, nếu ông N.Đ.L. không có ý kiến phản hồi thống nhất nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng thì địa phương sẽ thực hiện quy trình cưỡng chế thu hồi đất theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, vụ việc đến nay vẫn chưa được giải quyết.

Công ty Truyền tải điện 2 đề nghị Ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp tỉnh Quảng Nam tiếp tục chỉ đạo các cấp chính quyền và các đơn vị liên quan có biện pháp giải quyết dứt điểm vụ việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp của hộ ông N.Đ.L. thuộc địa phận xã Tam Đại.

UBND tỉnh đã thông báo chỉ đạo của ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Phú Ninh khẩn trương chỉ đạo các cơ quan chức năng của huyện phối hợp với Truyền tải điện Quảng Nam triển khai ngay các biện pháp để giải quyết dứt điểm việc bồi thường, giải tỏa đối với trường hợp hộ ông L.

Việc giải quyết nhằm đảm bảo cho lưới điện truyền tải quốc gia vận hành an toàn, liên tục, ổn định cung cấp điện theo đúng các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo kết quả cho UBND tỉnh.