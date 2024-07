Chính trị Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết: “Tăng cường kỷ cương, quyết liệt hành động, đánh giá theo sản phẩm” Ngày 4/7, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị lần thứ 16 (khóa XXII) đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 và xem xét quyết định các nội dung theo thẩm quyền.

Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy chúc mừng, chụp hình lưu niệm với các đồng chí được Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê chuẩn chức vụ, điều động công tác. Ảnh: N.Đ

Các đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết - Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Văn Dũng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Vào buổi sáng, sau khi công bố các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, hội nghị đã tập trung đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Báo cáo đánh giá tình hình các mặt công tác 6 tháng đầu năm do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trình bày đã nêu ra những điểm sáng trong công tác xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm của tỉnh.

Theo đó, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực; kinh tế có sự phục hồi, GRDP đạt mức tăng trưởng 2,7%.

Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng là 12.221 tỷ đồng, đạt 51,8% so với nghị quyết đề ra (23.600 tỷ đồng) và tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, thu nội địa là 10.152 tỷ đồng, đạt 50,51% và thu xuất nhập khẩu là 3.224 tỷ đồng, đạt 59%. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều hoạt động sôi nổi; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Phát biểu thảo luận tại hội nghị, nhiều đại biểu đã phân tích rõ hơn về những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra những khó khăn, thách thức trên các lĩnh vực, nhất là đầu tư công, giải phóng mặt bằng, giá cả vật liệu xây dựng tăng cao...

Kết luận tại hội nghị về kết quả các mặt công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp từ nay đến cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, bức tranh kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm của tỉnh với những điểm sáng, tín hiệu phục hồi tích cực đã mở ra hy vọng vào sự phát triển trong giai đoạn sắp tới.

Nhấn mạnh, làm rõ hơn một số nhiệm vụ toàn tỉnh cần tập trung quyết liệt thực hiện trong 6 tháng cuối năm, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy đảng, UBND cấp huyện và sở, ngành cần nâng cao chất lượng lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, triển khai quyết liệt, sát việc hơn và phải có sản phẩm cụ thể.

Cần lấy tiêu chí có sản phẩm cụ thể làm tiêu chí hàng đầu để đánh giá cán bộ, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu của năm 2024 và của nhiệm kỳ. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, trong trường hợp cần thiết áp dụng các biện pháp về công tác cán bộ, như điều chuyển, thay thế cán bộ không hoàn thành nhiệm vụ, không có sản phẩm cụ thể, hoặc không xem xét cơ cấu cấp ủy các cấp sắp đến...

Toàn tỉnh tập trung cho công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp với tinh thần hết sức chủ động. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các nội dung, yêu cầu tại Thông báo số 581 ngày 30/11/2023 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, đảm bảo tiến độ đề ra.

Ở lĩnh vực kinh tế, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết yêu cầu rà soát để thực hiện chủ trương tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận. Sắp tới Ban Thường vụ Tỉnh ủy sẽ tiếp tục họp chuyên đề tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nhất là những vấn đề liên quan đến quy định về đất đai, giải phóng mặt bằng, cơ chế chính sách khác.

Nâng cao chất lượng công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách; đẩy mạnh khai thác nguồn thu, nhất là thu tiền sử dụng đất, chống thất thu; đánh giá khả năng thu ngân sách nhà nước để chủ động điều hành chi. Nghiên cứu, sớm đề xuất chủ trương về đất 5% và các phương án xử lý và chuẩn bị các điều kiện để triển khai Luật Đất đai mới...

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện giải ngân vốn đầu tư công đã có kế hoạch từ đầu năm. Ưu tiên đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2023 kéo dài sang năm 2024 và yêu cầu đến hết ngày 31/12/2024 phải giải ngân đạt 100% nguồn vốn kéo dài.

Tích cực triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh; các đề án lớn; lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút nhà đầu tư; tập trung hơn cho công tác thu hút xúc tiến đầu tư; kiến nghị cấp có thẩm quyền điều chỉnh chỉ tiêu hạn mức đất công nghiệp…

“Tập trung chỉ đạo thường xuyên, cụ thể hơn các chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là quan tâm đến hiệu quả sử dụng vốn, điều chuyển vốn, phân cấp ủy quyền cho các địa phương quyết định các nội dung trong chương trình mục tiêu quốc gia, lồng ghép với những nguồn lực khác.

Tập trung chỉ đạo giải ngân theo tiến độ cam kết, điều chỉnh sắp xếp theo thứ tự ưu tiên theo danh mục các dự án về tính khả thi, hiệu quả, khả năng giải ngân để đầu tư, hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm đảm bảo thực hiện nhanh chóng, tiết kiệm, hiệu quả, tránh dàn trải gắn với kỷ cương trong thực hiện” – Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

* Chiều cùng ngày, Tỉnh ủy tiếp tục thảo luận về dự thảo báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy được trình tại hội nghị. Trên cơ sở đó, Tỉnh ủy thống nhất thông qua Nghị quyết Hội nghị lần thứ 16 (khóa XXII).

Trong đó, thông qua nội dung Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy khóa XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 thay thế Quy chế số 25 ngày 9/5/2023 của Tỉnh ủy và nội dung cơ bản Đề cương Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.