Thơ Và thu sẽ đến Trời vừa chuyển gió sang thu

cơn mưa giải hạn dường như sắp về

em chờ ngọn gió sơn khê

lay trên tóc rối mùa hè phôi pha

Nắng tàn từ bữa hôm qua

vẫn còn sót lại la đà hàng cây

bắt đầu tiếng hát đâu đây

nghe như là gió heo may gọi người



Anh còn bận chuyện rong chơi

nhớ trăng non mọc ở nơi vô tình

đêm riêng nở một đóa quỳnh

sương khuya chúm chím gởi mình nỗi đau



Mùa thu của mối tình đầu

mùa thu của thuở qua cầu gió bay

cũng là nhè nhẹ heo may

cũng là tiếng lá hàng cây thẫn thờ



Tóc em rối tự bao giờ

bàn tay gỡ mãi trong mơ nỗi buồn

ru nhau là tiếng mưa nguồn

chở chi trên cánh chuồn chuồn, sang thu...