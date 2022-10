Núi Thành và Tây Giang đạt giải Nhất Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Nam năm 2022

(QNO) - Trong 2 ngày 6-7.10, Liên hoan Tuyên truyền lưu động tỉnh Quảng Nam năm 2022 do Trung tâm Văn hóa Quảng Nam tổ chức 13 địa phương tham gia.

Liên hoan Tuyên truyền lưu động thu hút sự tham gia của 13 đơn vị. Ảnh: H.T

Liên hoan tập trung vào các chủ đề: Tuyên truyền về luật phòng, chống bạo lực gia đình; Tác hại của rượu bia và nguyên nhân, hậu quả của tai nạn giao thông; Luật An ninh mạng và những tác động 2 chiều của Internet cũng như các mạng xã hội khác đối với tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; Bảo vệ môi trường, phát triển du lịch xanh…

Với 3 hình thức dự thi bao gồm thi trên sân khấu (tiểu phẩm và văn nghệ), tham gia triển lãm ảnh và diễu hành xe cổ động tuyên truyền, các đội tuyên truyền lưu động đã phản ánh và truyền tải thông tin về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước hiệu quả.

Ban tổ chức trao giải thưởng cho các đơn vị. Ảnh: M.T

Tổng kết liên hoan, ban tổ chức đã trao giải Nhất toàn đoàn cho huyện Núi Thành (khối đồng bằng), huyện Tây Giang (khối miền núi) và 5 diễn viên - tuyên truyền viên xuất sắc. Ngoài ra ban tổ chức còn trao các giải toàn đoàn, giải tiết mục, giải tiểu phẩm.