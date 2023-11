(QNO) - Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tổ chức tái bản bổ sung tập sách “Hình ảnh giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An” bằng hình thức song ngữ Việt - Nhật.

Tập sách “Hình ảnh giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An” song ngữ Việt - Anh xuất bản năm 2009. Ảnh: K.T.H

Dự kiến tập sách tái bản bổ sung sẽ ra mắt, giới thiệu trong dịp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 24 năm Khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới (dự kiến từ ngày 1 - 5/12/2023). Việc tái bản bổ sung tập sách có sự hỗ trợ của Ban tổ chức kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật Bản - Việt Nam phía Nhật Bản.

Từ tháng 9/2023, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An tiến hành sưu tầm, bổ sung tư liệu nhằm giới thiệu dấu ấn giao lưu văn hóa Nhật Bản tại Hội An trong quá khứ và những hoạt động hợp tác hữu nghị nhằm bảo tồn Di sản văn hóa Hội An trong thời gian gần đây, góp phần làm rõ hơn về lịch sử của Khu di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An và mối hệ quốc tế về bảo tồn di sản này; đồng thời bổ sung bài viết và dịch thuật nội dung tiếng Việt sang tiếng Nhật...

Tập sách được thể hiện song ngữ Việt - Nhật với độ dày hơn 100 trang. Bên cạnh phần mục lục, lời giới thiệu và lời kết, tập sách gồm hai nội dung chính: Phần 1 về truyền thống giao lưu văn hóa từ 400 năm trước (dấu ấn giao lưu văn hóa Nhật Bản ở Hội An: các thư từ và hoạt động giao lưu buôn bán, cư trú; các di tích, di vật và yếu tố văn hóa phi vật thể...); Phần 2 về tiếp nối truyền thống cho hôm nay và mai sau (các hoạt động thăm viếng hữu nghị, kết nghĩa; hợp tác, giao lưu...).

Năm 2009, Trung tâm Quản lý bảo tồn di sản văn hóa Hội An đã biên soạn, xuất bản tập sách “Hình ảnh giao lưu văn hóa Việt Nam - Nhật Bản tại Hội An” song ngữ Việt - Anh.

Lần này tập sách được tái bản bổ sung với ngôn ngữ Việt - Nhật, bên cạnh chào mừng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản (1973 - 2023), khẳng định và tăng cường hơn nữa truyền thống quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia nói chung, Hội An và Nhật Bản nói riêng, đây còn là nguồn tư liệu hình ảnh phục vụ công tác lưu trữ, nghiên cứu khoa học, tuyên truyền và phát huy Di sản văn hóa Hội An sau này.