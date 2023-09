Trình diễn múa đương đại kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore

(QNO) - Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Singapore (1973 - 2023), tối 4/9, tại cổng chùa Bà Mụ (phố cổ Hội An) diễn ra chương trình nghệ thuật múa đương đại “XPO in Viet Nam”. Sự kiện có sự đồng hành của Công ty CP Saigon Contemporary, Ballet Dance (SCBC Việt Nam) và Nhà hát ODT Singapore.

Chương trình nghệ thuật múa đương đại “XPO in Viet Nam”. Ảnh: H.A

Chương trình với 2 trích đoạn múa gồm “Silence of solitude” (biên đạo múa Danny Tan - Singapore) và “Yên Lam” (biên đạo múa Hà Thanh Hậu) đã mang đến một bức tranh tổng hòa tinh tế, giàu giá trị nghệ thuật giữa truyền thống và đương đại, giữa cổ xưa và hiện thực, giữa âm thanh - ánh sáng - điệu múa điêu luyện và không gian thực cảnh lãng mạn...

“Silence of Solitude” là những khám phá và sáng tạo của biên đạo múa Danny Tan sau một thời gian dài nghiên cứu và thực hành về các cảm xúc của con người. Thông qua các tần số khác nhau của âm thanh đã đưa khán giả du hành qua những miền cảm xúc, nhìn thấy sự hoà quyện tuyệt vời của chuyển động, cảm xúc và tần số.

Qua trích đoạn giúp khán giả có cơ hội tìm về với chính mình, ôm ấp vỗ về những giá trị tinh thần đã đánh mất, lắng nghe chính mình trong mỗi giây phút trôi qua, từ đó trân quý bản thân, yêu thương cuộc sống.

“Yên Lam” là vở múa dân gian đương đại xoay quanh đề tài văn hóa dân gian và gia đình Việt Nam. Không gian của Yên Lam chính là tìm về với khung cảnh làng quê bình yên, nơi lưu giữ những giá trị truyền thống và tâm tư của biết bao thế hệ người Việt. Đó là một dòng sông quê chuyên chở bao niềm thương nỗi nhớ, là một nếp nhà bao đời gìn giữ lễ giáo gia phong, là bữa cơm nhà với biết bao buồn vui cuộc sống…

Ngôn ngữ múa dân gian được kết hợp cùng những chuyển động mượt mà đầy cảm xúc của múa đương đại. Bên cạnh đó, phần âm nhạc sáng tác riêng cho vở diễn được kết hợp giữa nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ Tây phương càng mang đến nét độc đáo cho tác phẩm.

Chương trình gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ tính sáng tạo, tiến bộ và toàn diện. Ảnh: H.A

Lễ hội múa đương đại Xposition ‘O’ (gọi tắt là XPO) là liên hoan quốc tế mang tính biểu tượng của Singapore. Chương trình gây ấn tượng mạnh với khán giả nhờ tính sáng tạo, tiến bộ và toàn diện; khai thác hiệu quả ngoại giao văn hóa, xây dựng mối quan hệ của Singapore với nhiều quốc gia và nghệ sĩ trên khắp thế giới.

Năm nay, lễ hội múa đương đại quốc tế XPO quay lại với chuỗi hoạt động phong phú diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh, Đà Lạt, Hội An và Singapore. “XPO in Viet Nam” tại Hội An được đầu tư dàn dựng bởi các biên đạo múa nổi tiếng của Singapore và Việt Nam, được thể hiện bởi các nghệ sĩ múa tài năng của Công ty SCBC Việt Nam.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm VH-TT&TT-TH TP.Hội An cho biết, Hội An đang ứng cử vào Mạng lưới các thành phố sáng tạo của UNESCO ở lĩnh vực nghề thủ công và nghệ thuật dân gian. Vì vậy, chương trình “XPO in VietNam” một lần nữa khẳng định tính giao lưu quốc tế, là điểm sáng xuyên suốt trong lịch sử Hội An.

Thông qua chương trình cũng thể hiện rõ lợi thế, tiềm năng mà Hội An đã xây dựng và bồi đắp trong thời gian qua. Đây sẽ là cơ sở quan trọng để thành phố vững bước vào chặng đường mới mang tên thành phố sáng tạo; đồng thời tạo đà vững chắc cho sự phát triển mạnh mẽ hơn trên lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật tại thành phố di sản này.