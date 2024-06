An ninh trật tự Vào chòi nghỉ mát để... mua bán ma túy (QNO) - Nhóm đối tượng bị bắt quả tang vào chòi nghỉ mát ở công viên để mua bán ma túy trái phép.

Đối tượng T.T.E. cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 27/6, Công an TP.Hội An kiểm tra, phát hiện tại chòi nghỉ mát tại khu vực công viên Tượng đài chí sĩ Nguyễn Duy Hiệu (thuộc phường Tân An) có đối tượng T.T.E. (SN 1979, trú tại Xuân Thuận, phường Cẩm Phô, TP.Hội An) cùng 4 người đàn ông khác có biểu hiện nghi vấn. Kiểm tra túi áo của đối tượng đang treo trên cột gỗ của chòi nghỉ mát, công an phát hiện có 6 gói ny lông chứa chất thực vật khô (nghi là ma túy dạng cỏ) và một số tang vật khác có liên quan.

Qua đấu tranh, T.T.E. thừa nhận những gói thực vật khô được công an thu giữ là ma túy dạng cỏ do đối tượng này mua về phân chia để bán lại cho người khác. Tổ công tác tiến hành lập biên bản, niêm phong tang vật đưa các đối tượng về trụ sở làm việc.

Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đã tạm giữ đối tượng T.T.E. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.