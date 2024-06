An ninh trật tự Công an Hội An tạm giữ đối tượng mua bán chất ma túy (QNO) - Đ.V.M. (SN 1995, khối phố An Bang, phường Thanh Hà, Hội An) bị bắt quả tang cất giấu nhiều ma túy và dụng cụ để phân chia ma túy bán cho người khác.

Đối tượng Đ.V.M. cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Đại diện Công an TP.Hội An cho hay vừa tạm giữ hình sự đối với Đ.V.M. về hành vi mua bán trái phép chất ma túy và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Trước đó, 0 giờ 5 phút đêm 22/6, từ nguồn tin nhân dân cung cấp, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An phối hợp Công an phường Thanh Hà khẩn trương kiểm tra nhà ở của Đ.V.M. tại khối phố An Bang.

Tổ công tác phát hiện phòng ngủ của đối tượng có gói ni lông nhỏ, bên trong chứa chất rắn màu trắng dạng tinh thể (nghi là ma túy), nhiều dụng cụ để sử dụng và phân chia ma túy như cân tiểu ly, túi zip...

Qua đấu tranh ban đầu, Đ.V.M. thừa nhận chất rắn màu trắng trong gói ni lông trên là ma túy đá được M. mua sử dụng và chia nhỏ bán lại cho người khác. Qua test nhanh cũng phát hiện M. dương tính với ma túy Methamphetamine.