An ninh trật tự Công an TP.Hội An bắt quả tang đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy (QNO) - P.P.A. (SN 1985, trú phường Tân An, TP.Hội An) bị công an bắt quả tang tổ chức sử dụng trái phép ma túy tại nhà riêng.

Đối tượng P.P.A. Ảnh: Công an cung cấp

Công an TP.Hội An cho hay đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ hình sự đối với đối tượng P.P.A. và N.V.T. (SN 1992, trú phường Sơn Phong, TP.Hội An) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào chiều tối 19/6, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy Công an TP.Hội An đã phối hợp Công an phường Tân An tiến hành kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại nhà của đối tượng P.P.A.

Tại phòng ngủ của P.P.A., tổ công tác đã phát hiện 3 đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy gồm P.P.A., N.V.T. và P.V.H (SN1991, trú xã Cẩm Thanh, TP.Hội An). Tại hiện trường công an thu giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá. Qua test nhanh nước tiểu cả ba đối tượng đều dương tính với ma túy Methamphetamine.

Qua đấu tranh ban đầu, các đối tượng thừa nhận hành vi tụ tập sử dụng ma túy, trong đó ma túy do N.V.T. mang đến, dụng cụ sử dụng do P.P.A. chuẩn bị.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đang tiếp tục điều tra làm rõ hành vi phạm tội của các đối tượng có liên quan.