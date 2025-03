Thể thao Vào mùa… bóng chuyền nữ Tháng 3 hàng năm ở Quảng Nam, rất nhiều sân chơi bóng chuyền của phái nữ được mở ở mọi cấp độ, từ thôn, khối phố, xã, phường đến cấp huyện. Và tất nhiên, không thể không kể đến Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2025.

Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2025 diễn ra tại huyện Quế Sơn từ ngày 4-7/3 thu hút đông khán giả. Ảnh: Tường Vy

Vẫn giữ truyền thống “đến hẹn lại lên”, nhiều năm qua, Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam là “món ăn” tinh thần không thể thiếu mỗi dịp 8/3.

Năm nay, ngày hội của chị em yêu thích môn bóng chuyền được tổ chức tại huyện Quế Sơn. Đây là địa phương có phong trào mạnh, thường xuyên giữ vững ở tốp đầu của tỉnh.

Đặc biệt, các giải bóng chuyền nữ tại Quế Sơn luôn ken kín khán giả, không chỉ ở các trận đấu có sự góp mặt của đội chủ nhà.

Nhiều khán giả tại Quế Sơn chia sẻ, họ đến xem và cổ vũ cho tất cả đội bóng ở giải chứ không riêng đội quê nhà. Vì họ mong khích lệ tinh thần vận động viên, giúp chị em thi đấu đạt kết quả tốt, bởi đây là ngày vui chung của phụ nữ toàn tỉnh.

Tinh thần fair play của cổ động viên Quế Sơn được một khán giả đến từ Thăng Bình ghi nhận khi nói rằng, tổ chức bóng chuyền nữ ở Quế Sơn, thấy trận đấu nào cũng như “trận chung kết” vì rất đông khán giả dự xem và cổ vũ sôi nổi.

Điều đó giúp cho tinh thần thi đấu của các vận động viên thêm khí thế và nỗ lực hơn.

Giải bóng chuyền nữ vô địch cấp tỉnh là sân chơi thường niên dành cho vận động viên nữ do Sở VH-TT&DL cùng Hội LHPN tỉnh tổ chức. Đây cũng là hoạt động chào mừng Ngày quốc tế Phụ nữ và được luân phiên tổ chức ở các địa phương. Giải đấu luôn quy tụ nhiều đội bóng tham gia.

Năm nay, tụ hội về Quế Sơn đua tài có 11 đội bóng đến từ các huyện, thị xã, thành phố. Địa phương dành sự quan tâm rất lớn, chuẩn bị khá tốt điều kiện về cơ sở vật chất, các sân đấu đều khá đẹp, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về chuyên môn, giúp cho các trận đấu diễn ra chất lượng.

Với tổng cộng 17 trận đấu, bằng quyết tâm vì “màu cờ sắc áo” của mình, các vận động viên đã mang đến cho khán giả nhiều cuộc so tài sôi nổi, hấp dẫn và nhiều cảm xúc.

Lãnh đạo nhiều đội bóng cho rằng, thắng - thua không quan trọng, mục tiêu lớn hơn của các đội tham gia giải là vì phong trào chung, đồng thời tạo cơ hội cho vận động viên thi đấu giao lưu, học hỏi kinh nghiệm từ đội bạn.

Thế nên, không ngạc nhiên khi một số đội bóng dẫu thực lực không đủ mạnh song gần như năm nào cũng góp mặt và luôn vào cuộc hết mình, thể hiện rõ tinh thần thể thao nỗ lực vượt qua chính mình.

Từ đó, các đội bóng góp phần mang lại cho giải đấu nhiều màu sắc, từ sự trẻ trung, năng động của các vận động viên Hội An, Tam Kỳ hay các huyện Duy Xuyên, Đại Lộc đến những màn trình diễn mạnh mẽ, đầy ấn tượng của các cô gái vùng cao Nam Trà My, Bắc Trà My.

Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam năm 2025 đã khép lại song mùa bóng chuyền nữ sẽ còn tiếp tục, khi đây là thời điểm các địa phương cấp huyện, xã, phường đang vào mùa đại hội TD-TT, trong đó bóng chuyền nữ là môn trọng điểm.

Từ dư âm thành công của Giải bóng chuyền nữ vô địch tỉnh Quảng Nam tổ chức tại huyện Quế Sơn, hy vọng những điều tốt đẹp sẽ lan tỏa đến các địa phương khác để bóng chuyền nữ phát triển mạnh hơn, mang lại sân chơi sôi nổi dành cho phái đẹp không chỉ mỗi dịp 8/3.