Lao động - Việc làm Vay vốn đi lao động thời vụ - nhìn từ Nam Trà My (QNO) - Thời gian qua, nhiều lao động của huyện Nam Trà My xuất cảnh sang quận HamYang (tỉnh Gyeongsangnam, Hàn Quốc) làm việc đã nhận được sự trợ sức hiệu quả từ chính sách hỗ trợ vay vốn dành cho lao động thời vụ.

Nam Trà My tiên phong trong việc đưa lao động sang Hàn Quốc làm việc thời vụ theo thỏa thuận hợp tác giữa Nam Trà My và quận HamYang. Ảnh: D.L

Hiệu quả bước đầu

Nam Trà My là một trong 6 huyện nghèo của tỉnh, tình trạng lao động (LĐ) không có việc làm, nhất là người đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ rất cao.

Trước tình hình đó, thực hiện Nghị quyết số 59/NQ-CP ngày 27/4/2022 của Chính phủ về việc tiếp tục thí điểm đưa người LĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước, Nam Trà My đã tiên phong thực hiện chính sách này.

Năm 2023, UBND huyện Nam Trà My ký kết Bản thỏa thuận hợp tác về phái cử và tiếp nhận LĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc với Chính quyền quận Hamyang (tỉnh Gyeonsangnam, Hàn Quốc), và đã đưa 23 LĐ sang làm việc tại quận Hamyang.

Các đợt xuất cảnh tiễn lao động lên đường sang Hàn Quốc làm việc được tổ chức trang trọng. Ảnh: D.L

Theo ông Đặng Duy Ba - Phó Trưởng phòng phụ trách Phòng LĐ-TB&XH huyện Nam Trà My, việc hợp tác đưa LĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc theo hình thức hợp tác giữa các địa phương của hai nước của huyện Nam Trà My đã thu hút sự quan tâm và mong muốn tham gia của nhiều LĐ, do thời gian đi làm việc ngắn (dưới 1 năm) nên người LĐ không xa gia đình lâu. Đặc biệt, ngành nghề, công việc phù hợp với người LĐ khu vực miền núi, không đòi hỏi trình độ cao, với những việc trong lĩnh vực nông nghiệp. Thêm nữa là chi phí tham gia đi làm việc thời vụ thấp, phù hợp với khả năng của người LĐ miền núi.

Xuất cảnh sang HamYang làm việc thời vụ đã trở thành phong trào trong nhân dân Nam Trà My. Ảnh: D.L

Ông Ba cho biết: "Nhiều LĐ Nam Trà My đã đi làm việc ở Hamyang, trong số đó rất nhiều hộ gia đình đi cả hai vợ chồng, thu nhập mang về sau 8 tháng làm việc của một LĐ dao động từ 200 triệu đồng trở lên. Quay trở về, với số vốn này, nhiều gia đình lo được cho con ăn học, có sinh kế ngay sau khi về lại quê nhà. Với những kết quả bước đầu như vậy, đã mở ra hướng đi mới trong tạo việc làm, tăng thu nhập cho LĐ Nam Trà My, giúp họ có nhiều kiến thức mới, thay đổi tập quán, tư duy, cách nghĩ cách làm và tổ chức cuộc sống, sinh hoạt. Từ đó góp phần tăng thu nhập, giảm nghèo bền vững cho bà con nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số".

Trợ sức từ vốn vay

Trên thực tế, phần lớn LĐ ở huyện Nam Trà My rất khó khăn, không có kinh phí để chi trả chi phí ban đầu cần thiết để đi làm việc thời vụ ở nước ngoài. Qua khảo sát của huyện, giai đoạn 2023 - 2025, có gần 400 người LĐ có nhu cầu vay vốn từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện Nam Trà My để đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc.

Lao động đi làm việc thời vụ được hỗ trợ tích cực mọi mặt. Ảnh: D.L

Để đáp ứng nhu cầu chính đáng của LĐ là được đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, thoát nghèo bền vững, tỉnh Quảng Nam đã có cơ chế cho vay đối với nhóm LĐ thời vụ thông qua Nghị quyết số 21/2023/NQ-HĐND ngày 22/9/2023 của HĐND tỉnh về quy định cho vay nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng CSXH đối với người LĐ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc giai đoạn 2023 – 2025, giúp họ giải quyết một phần khó khăn ban đầu.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nam Trà My cho biết: "Sau khi ban hành cơ chế, chính sách về cho vay đối với người LĐ trên địa bàn tỉnh đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc, HĐND và UBND tỉnh đã quan tâm bổ sung và ưu tiên nguồn vốn ủy thác qua Ngân hàng CSXH để cho vay, đảm bảo 100% đối tượng LĐ có nhu cầu và đáp ứng đủ các điều kiện đều được vay vốn ưu đãi về lãi suất, hồ sơ, thủ tục. Nam Trà My đạt được kết quả khả quan trong cho vay từ nguồn vốn này, hiệu quả sử dụng vốn vay tốt, và việc trả nợ vốn vay của người LĐ đảm bảo. Chính sách vay vốn này đáp ứng đúng nhu cầu của người LĐ, giúp họ có thêm điều kiện để đi làm việc thời vụ ở nước ngoài. Đến nay, tất cả các lao động khi hết thời hạn vay đã trả đầy đủ gốc, lãi theo thỏa thuận với Ngân hàng CSXH".

Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nam Trà My tới từng xã giải ngân vốn vay cho lao động. Ảnh: D.L

Kết quả đạt được đến 30/9 tại huyện Nam Trà My, doanh số cho vay chương trình người LĐ đi làm việc ở nước ngoài đạt hơn 1,7 tỷ đồng, với 50 lượt LĐ đã vay vốn. Trong đó cho vay người LĐ đi làm việc thời vụ tại Hàn Quốc đạt 750 triệu đồng, với 25 LĐ được vay vốn.

Dự kiến từ nay đến 31/12/2024 sẽ có thêm 20 LĐ đi làm việc thời vụ ở Hàn Quốc, số tiền cho vay khoảng 600 triệu đồng, thời hạn cho vay từ 5 - 8 tháng, lãi suất bằng với lãi suất cho vay đối với hộ nghèo hiện nay. Đặc biệt, Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Nam Trà My phối hợp với các đơn vị liên quan, thực hiện thủ tục đơn giản, thuận lợi để LĐ được tiếp cận vốn vay.