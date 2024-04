Văn hóa Về xứ Tiên xem lễ hội kỳ yên (QNO) - Dòng người nô nức lên xứ Tiên xem lễ hội kỳ yên - một lễ hội đặc sắc vùng trung du xứ Quảng. Từ phần lễ đến phần hội, người dân và du khách thập phương đều có được những trải nghiệm thú vị về nét văn hóa đặc trưng của địa phương.

Đình làng Hội An - địa điểm chính diễn ra lễ hội kỳ yên luôn tấp nập người lui tới trong 2 ngày qua. Lễ hội được xã Tiên Châu tổ chức ngay dịp Giỗ tổ Hùng Vương, tạo điều kiện cho người dân, du khách đến tham quan, thưởng thức nét văn hóa đặc trưng.

Đặc sắc nhất của lễ hội là phần rước sắc phong từ nhà thủ sắc là ông Nguyễn Đình Tuấn về đình làng Hội An. Sắc phong được phục chế, đựng trong 1 hộp gỗ sơn son thếp vàng, đặt trên kiệu Long Đình do 4 trai đinh khiêng.

Sắc phong có nội dung “Sắc ban cho xã Hội An, tổng Tiên Quý, phủ Hà Đông, tỉnh Quảng Nam theo trước phụng thờ Bảo An Quảng Hậu Chánh Trực Hựu Thiện Đôn Ngưng Dực Bảo Trung Hưng Bổn Cảnh Thành Hoàng chi thần, đã được ban sắc phong. Năm thứ nhất Duy Tân trẩm lên ngôi nên kính vâng khải chiếu để ghi ơn làm tốt đẹp nghi lễ phẩm trật. Nay đặc chuẩn cho phụng thờ như cũ theo lễ trọng của nước nhà. Kính tuân theo. Ngày 11 tháng 8, năm thứ 3 niên hiệu Duy Tân (1909) Đóng dấu ấn Sắc mệnh chi bảo”, đã được cung thỉnh rước về đình làng Hội An.

Lễ chánh tế kỳ yên đã được tổ chức tại đình làng Hội An sau khi rước Sắc phong về đình. Sau lễ chánh tế ở trong đình thì đại diện các chư tộc phái và bà con nhân dân được phép vào bái lạy trong đình.

Lễ hội kỳ yên thêm phần nhộn nhịp khi có phần hội được tổ chức trong 3 ngày (từ 16 - 18/4). Nhiều gian hàng trưng bày sản phẩm, trình diễn nghề truyền thống được đông đảo người dân và du khách ghé tham quan, mua sắm.

Sắc phong được để lên kiệu Long Đình rước từ nhà ông Thủ sắc về đình làng Hội An. Ảnh: D.L

Đoàn rước Sắc phong với khoảng 200 người tham gia, được nhân dân hào hứng đón chào. Ảnh: D.L

Sắc phong đặt trên kiệu Long Đình do 4 trai đinh khiêng. Ảnh: D.L

Rước Sắc phong qua cổng đình làng Hội An. Ảnh: D.L

Thực hiện nghi lễ rước Sắc phong vào đình làng. Ảnh: D.L

Sắc phong được đưa vào đình để thực hiện nghi lễ chánh tế. Ảnh: D.L

Nghi lễ tế lễ trong đình chính được chánh tế chủ trì. Ảnh: D.L

Đông đảo người dân và du khách đón xem phần lễ tại đình làng Hội An. Ảnh: D.L

Phần hội với các gian hàng trưng bày sản vật, nông sản địa phương cũng thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm. Ảnh: D.L

Trình diễn tráng mỳ Quảng truyền thống tại lễ hội. Ảnh: D.L