Nông nghiệp - Nông thôn Người nghèo huyện Tiên Phước vươn lên từ vốn tín dụng chính sách Thời gian qua, hàng nghìn hộ dân trên địa bàn huyện Tiên Phước tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính sách từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Nhiều hộ dân Tiên Phước thoát nghèo nhờ vốn tín dụng chính sách. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Thoát nghèo nhờ vốn vay chính sách

Gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ ở thôn 5 (xã Tiên An, Tiên Phước) trước đây thuộc diện hộ cận nghèo, sau nhiều lần được Hội LHPN xã Tiên An tuyên truyền về các chương trình cho vay ưu đãi và định hướng sử dụng vốn, vợ chồng bà bắt tay thực hiện mô hình trồng tiêu Tiên Phước.

Với khoản vay 20 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện đã giúp gia đình bà Kỳ có vốn đầu tư phân bón, thuốc bảo vệ thực vật để chăm sóc vườn tiêu.

Từ những gốc tiêu ban đầu, qua gần 30 năm chăm sóc và mở rộng, đến nay bà Kỳ đã có một vườn tiêu với 200 choái tiêu đang cho trái. Mỗi năm, vợ chồng bà thu về bình quân từ 100 - 150kg tiêu khô. Với giá tiêu hiện nay là 300 - 350 đồng/kg, sau khi trừ chi phí phân bón, công chăm sóc, bình quân mỗi năm gia đình bà lãi hàng chục triệu đồng. Từ chỗ gia đình thuộc diện cận hộ nghèo, kinh tế khó khăn, năm 2024 bà đã vươn lên thoát nghèo, trở thành hộ có thu nhập khá.

Lãnh đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước thăm mô hình kinh tế vườn của gia đình bà Nguyễn Thị Kỳ (thôn 5, xã Tiên An). Ảnh: NGUYỄN HƯNG

“Trước kia gia đình tôi khó khăn, nhà đông con, đang tuổi ăn, tuổi học, kinh tế gia đình chủ yếu dựa vào làm nông, không đủ trang trải cuộc sống. Thông qua sự giới thiệu của Hội LHPN xã Tiên An, gia đình vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hành CSXH huyện đầu tư phát triển trồng trọt và chăn nuôi. Nhờ đó, kinh tế gia đình từng bước ổn định và thoát được nghèo” - bà Kỳ nói.

Sau khi thoát nghèo, những năm gần đây, gia đình bà Kỳ tiếp tục được Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện cho vay 80 triệu đồng để đầu tư trồng khoảng 100 cây măng cụt, 30 cây sầu riêng, 500 cây cau, bưởi da xanh, thanh trà, chuối các loại... và đầu tư chăn nuôi và đào ao thả cá. Trung bình mỗi năm gia đình thu về xấp xỉ 150 triệu đồng từ cây trồng và con vật nuôi.

Hiện trên địa bàn xã Tiên An có 563 đối tượng được tiếp cận nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ gần 35 tỷ đồng. Ông Phan Hồng Phát - Chủ tịch UBND xã Tiên An cho hay. “Từ nguồn vốn tín dụng chính sách đã tạo điều kiện cho nhiều hộ trên địa bàn xã Tiên An thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn còn 4,39%, hộ cận nghèo còn 1,74%”.

Cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước về địa phương hướng dẫn người dân làm thủ tục vay vốn. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đòn bẩy tín dụng chính sách

Tại xã Tiên Lập, sau khi tham quan mô hình trồng rau ranh, rau dớn của hộ dân ở địa phương, hai mẹ con bà Cao Thị Màu (60 tuổi, thôn 1, xã Tiên Lập) quyết định phát triển mô hình này. Năm 2022, mẹ con bà Màu cải tạo khu đất rộng khoảng 5 sào, dựng giàn, phủ lưới tạo bóng mát để trồng rau dớn và rau ranh. Mỗi ký rau dớn được bà Màu bán với giá 30 nghìn đồng, đem lại cho gia đình nguồn thu khoảng 30 triệu đồng/năm.

“Gia đình tôi đã nhiều lượt vay vốn từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước với số tiền hơn 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn đó, gia đình tập trung trồng keo, nuôi bò, nuôi heo và đầu tư mô hình trồng rau dớn, rau ranh” - bà Màu cho biết.

Được biết, đến nay có hơn 250 hội viên, phụ nữ trên địa bàn xã Tiên Lập được tiếp cận nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện với tổng dư nợ trên 15 tỷ đồng, giúp chị em mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo.

Gia đình bà Cao Thị Màu phát triển mô hình trồng rau dớn từ nguồn vốn vay chính sách. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Ông Nguyễn Cao Kim - Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước cho biết, hiện nay trên địa bàn huyện có tổng cộng 208 tổ TK&VV, quản lý hơn 8.200 hộ vay thông qua 4 hội đoàn thể. Tổng dư nợ các chương trình tín dụng ưu đãi trên địa bàn huyện đến cuối tháng 3/2025 đạt 611 tỷ đồng.

“Qua hơn 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP trên địa bàn huyện Tiên Phước đã giải quyết việc làm cho hơn 3.684 lao động; giúp hộ nghèo, cận nghèo vay cho gần 6.250 con em học sinh, sinh viên tiếp bước đến trường. Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện Tiên Phước giảm còn 3,42%, hộ cận nghèo giảm còn 1,77%” - ông Kim chia sẻ.