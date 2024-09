Y tế

Vì an toàn người bệnh

Ngày 17/9 hàng năm là Ngày an toàn người bệnh thế giới. Đây là hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về an toàn người bệnh trong các cơ sở khám chữa bệnh, tạo môi trường bệnh viện an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.