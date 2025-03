Du lịch Vì sao Quảng Nam vắng bóng dịch vụ thể thao giải trí dưới nước? Một nghịch lý đang tồn tại là du lịch Quảng Nam vắng bóng các dịch vụ thể thao giải trí dưới nước, trong khi một số đơn vị có nhu cầu phát triển loại hình này lại đang lúng túng với các quy định hoặc chờ đợi phản hồi từ cơ quan chức năng.

Tại vùng biển Hội An từng diễn ra cuộc thi lướt ván buồm thế giới vào năm 2017. Ảnh: QUỐC TUẤN

Thiếu vắng dịch vụ giải trí dưới nước

Sở hữu đường bờ biển dài, nhiều bãi tắm đẹp, Quảng Nam có tiềm năng lớn để phát triển du lịch biển và xa hơn là các loại hình thể thao - giải trí trên biển. Dù vậy, sau nhiều năm, dấu ấn du lịch biển nói chung và dịch vụ thể thao - giải trí biển của Quảng Nam hầu như rất nhạt nhòa.

Trước đại dịch COVID-19, TP.Hội An từng tổ chức cuộc thi lướt ván buồm thế giới và đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng năm 2017 hay giải bơi quốc tế vượt biển Cù Lao Chàm - Cửa Đại được duy trì nhiều năm liền, tạo dấu ấn cho thương hiệu du lịch biển địa phương phát triển.

Sau đó, tại khu vực biển Hội An - Cù Lao Chàm cũng thường xuyên phục vụ một số loại hình thể thao trên biển nhưng gần như vắng bóng sau dịch COVID-19 đến nay do hoạt động chủ yếu tự phát, vướng mắc về cấp phép.

Trong khi đó, thể thao biển đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch ở các điểm đến ven biển. Việc đầu tư vào thể thao dưới nước không chỉ nâng cao trải nghiệm cho du khách mà còn là một giải pháp kéo dài thời gian lưu trú, thúc đẩy chi tiêu của khách.

Cách đây vài năm, du lịch thể thao biển tại một số quốc gia đã chiếm khoảng 25% tổng thu du lịch hàng năm, thậm chí một số địa phương ở Úc, NewZealand, con số này lên đến khoảng 50%.

Quay lại khu vực Duyên hải Trung Bộ, nhiều điểm đến đang tích cực đẩy mạnh khai thác loại hình này. Vài năm gần đây, mùa du lịch biển Đà Nẵng luôn gây ấn tượng với du khách khi có loạt sản phẩm thể thao biển hấp dẫn như: đua ván chèo đứng (S.U.P), jetski, mô tô kéo dù, phao chuối, giải bơi biển… Thậm chí có năm còn tổ chức riêng lễ hội thể thao trên biển.

Trong khi đó, Quy Nhơn (Bình Định) năm 2024 gây tiếng vang lớn khi tổ chức giải đua mô tô nước thế giới trên đầm Thị Nại và giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix Bình Định 2024...

Lúng túng với quy trình cấp phép

Với nhu cầu giải trí ngày càng lớn trong chuyến đi, những năm gần đây nhiều doanh nghiệp du lịch tại địa phương, nhất là tại Cù Lao Chàm có nhu cầu đăng ký về việc cấp phép hoạt động thể thao dưới nước, tuy nhiên gặp nhiều vướng mắc về quy hoạch, quy định nên vẫn đang trong quá trình chờ đợi.

Thể thao biển đóng vai trò ngày càng quan trọng trong việc thúc đẩy phát triển du lịch ở các điểm đến ven biển. Trong ảnh: Một hoạt động thể thao dưới nước tổ chức ở Đà Nẵng. Ảnh: QUỐC TUẤN

Mới nhất, Công ty TNHH Indochina Resort (chủ đầu tư Four Season Resort The Nam Hải tại phường Điện Dương, thị xã Điện Bàn) đã có công văn gửi tỉnh Quảng Nam, cho biết đơn vị có đăng ký kinh doanh dịch vụ giải trí và dịch vụ thể thao; trong đó bao gồm các hoạt động thể thao giải trí dưới nước nhưng đến nay hoạt động này vẫn chưa được triển khai tại resort do gặp nhiều khó khăn trong việc xin cấp phép.

Theo Công ty TNHH Indochina Resort, năm 2016 đơn vị đã từng triển khai đăng ký kinh doanh các hoạt động thể thao giải trí dưới nước, tuy nhiên vì một số lý do nên phải tạm dừng.

Đơn vị này dự kiến triển khai đến 22 hoạt động thể thao dưới nước nếu được chấp thuận, nhưng hiện rất lúng túng không rõ trên địa bàn Quảng Nam hiện có cho phép kinh doanh các hoạt động thể thao dưới nước hay không, nên mong muốn cơ quan chức năng sớm có phản hồi cụ thể.

Theo ông Văn Bá Sơn - Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, về mặt chủ trương, sở rất ủng hộ phát triển các hoạt động thể thao dưới nước, không chỉ trên biển mà trên sông, hồ cũng có nhiều đơn vị có nhu cầu triển khai loại hình này.

Tuy nhiên, để được triển khai trên thực tế thì phải đăng ký vùng hoạt động trên sông, trên biển với thẩm quyền cấp phép thuộc Sở Xây dựng. Một khi đã được cấp phép về vùng hoạt động thì thủ tục để tổ chức triển khai và quản lý lại thuộc về lĩnh vực thể thao của sở do đây thuộc nhóm các hoạt động thể thao, giải trí nên cũng rất rườm rà.

“Dù trên danh nghĩa là hoạt động để phát triển du lịch nhưng thực tế nhiều vấn đề vượt ngoài thẩm quyền của ngành. Trong khi các bên liên quan thì thông tin là một số quy định hiện chưa có, chưa cụ thể.

Tuy nhiên, qua tổ chức đoàn công tác để khảo sát, học tập kinh nghiệm nhận thấy một số địa phương khác đang triển khai rất mạnh vấn đề, do đó rất mong lãnh đạo tỉnh có chỉ đạo cụ thể, rõ nhiệm vụ của từng bên liên quan để sớm tháo gỡ câu chuyện này” - ông Sơn nói.