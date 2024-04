Thế giới

Việt Nam hướng tới nền nông nghiệp bền vững

(QNO) - Việc sử dụng ít nước hơn so với canh tác truyền thống và máy bay không người lái hoạt động trên cánh đồng là những kỹ thuật mới mà ông Nguyễn Văn Vân ở tỉnh Long An đang áp dụng để sản xuất lúa gạo an toàn và bền vững.