Môi trường Vinpearl River Safari Nam Hội An được bàn giao vĩnh viễn nhiều cá thể động vật hoang dã quý hiếm (QNO) - Ngày 30/12, tại Khu bảo tồn đa dạng sinh học Vinpearl River Safari Nam Hội An (Vinwonders Nam Hội An, Thăng Bình) diễn ra buổi bàn giao 153 cá thể động vật, trong đó có nhiều động vật hoang dã quý hiếm.

Buổi bàn giao diễn ra ngày 30/12 tại Vinpearl River Safari Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Tham dự buổi bàn giao có đại diện Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Nam, Hạt Kiểm lâm Trung Quảng Nam và một số đơn vị liên quan.

Tại buổi bàn giao, đại diện Hạt Kiểm lâm Vinh – Cửa Lò (tỉnh Nghệ An) cùng đại diện của UBND thành phố Vinh, Viện KSND thành phố Vinh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Nghệ An, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) đã quyết định chuyển giao vĩnh viễn 153 cá thể, thuộc 29 loài khác nhau; trong đó có 3 loài thuộc CITES nhóm I (gồm rùa sao Myanmar, vẹt mào vàng, khỉ sóc tai trắng) và nhiều động vật hoang dã khác từ các châu lục khác đã bị vận chuyển xuyên quốc gia (như lười 2 ngón, nhím cây, cầy Meerkat, chuột túi…) cho Vinpearl River Safari Nam Hội An.

Trong số các cá thể mà cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An bàn giao vĩnh viễn đợt này cho Vinpearl River Safari Nam Hội An có nhiều động vật hoang dã từ các châu lục khác đã bị vận chuyển, buôn bán trái phép xuyên quốc gia. Ảnh: Q.T

Được biết, những cá thể này đã được cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An cứu hộ từ các vụ vận chuyển buôn bán trái phép động vật hoang dã quý hiếm.

Để đi đến quyết định bàn giao này, các cơ quan chức năng thuộc tỉnh Nghệ An đã kiểm tra sức khỏe và tình trạng nuôi của các cá thể động vật đã được cứu hộ cũng như tình trạng cơ sở vật chất hạ tầng tại Vinpearl River Safari Nam Hội An.

Có tổng cộng 153 cá thể đã được cơ quan chức năng bàn giao cho Vinpearl River Safari Nam Hội An. Ảnh: Q.T

Đây là kết quả sau hành trình 8 tháng nỗ lực cứu hộ và chăm sóc cho các cá thể động vật (từ ngày 15/4 đến 30/12/2024) của đội ngũ chuyên gia tại đây. Việc tiếp nhận vĩnh viễn này giúp phục vụ công tác bảo tồn nguồn gen, nghiên cứu khoa học, giáo dục động vật hoang dã.

Bà Trần Thị Ngọc Giàu - Tổng Quản lý VinWonders Nam Hội An cho biết, sự kiện đánh dấu một cột mốc đáng nhớ trong hành trình bảo tồn động vật hoang dã của Vinpearl Safari bắt đầu từ năm 2019; đồng thời khẳng định uy tín và năng lực chuyên môn trong việc cứu hộ, chăm sóc và bảo tồn các loài động vật quý hiếm.

Cơ quan chức năng thuộc tỉnh Nghệ An đã kiểm tra kỹ lưỡng cơ sở vật chất bảo tồn tại Vinpearl River Safari Nam Hội An trước khi bàn giao số cá thể này. Ảnh: Q.T

Vinpearl River Safari Nam Hội An cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực mang đến môi trường sống tốt nhất, góp phần vào việc bảo tồn và phát triển nguồn gen động vật quý báu, cũng như lan tỏa thông điệp ý nghĩa về bảo tồn động vật riêng và bảo vệ thiên nhiên nói chung đến với cộng đồng.