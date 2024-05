Giao thông - Xây dựng Vụ cháy 45 xe điện du lịch ở Hội An: Công tác vận tải phục vụ du khách vẫn được đảm bảo (QNO) - Liên quan đến vụ cháy lớn làm thiêu rụi và hư hỏng hơn 40 chiếc xe điện du lịch vào sáng nay 8/5 tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung, lãnh đạo UBND TP.Hội An cho biết công tác vận tải phục vụ du khách vẫn được đảm bảo.

Ngoài các xe bị cháy rụi, một số xe điện cũng bị hư hại nặng trong vụ cháy sáng nay. Ảnh: Q.T

Ông Nguyễn Văn Lanh - Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho biết, trên địa bàn TP.Hội An có tổng số 75 xe điện du lịch. Theo đó, ngoài số xe ngưng hoạt động do vụ cháy, còn một đơn vị khác cũng phục vụ loại hình xe điện du lịch này. Do đó việc vận chuyển khách có nhu cầu sử dụng xe điện khi du lịch tại Hội An vẫn được đảm bảo. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố cũng còn nhiều hãng taxi hoạt động nên công tác vận tải phục vụ khách vẫn diễn ra bình thường.

Thông tin thêm đến vụ cháy diễn ra sáng nay 8/5 tại Trường Cao đẳng Điện lực miền Trung mà Báo Quảng Nam đã đưa tin, theo đại diện Công ty CP Cosevco Hội An, nguyên nhân vụ cháy qua đánh giá ban đầu là bởi chập cháy đường dây điện.

Tại thời điểm xảy ra vụ cháy, các phương tiện không hoạt động. Khu vực phát sinh cháy các phương tiện không cắm sạc bình điện. Qua kiểm kê, có 45 xe điện bị ảnh hưởng bởi vụ cháy trong tổng số 52 xe được tập kết tại đây.

Một đơn vị phục vụ xe điện tương tự tại TP.Hội An. Ảnh: Q.T

Được biết, các xe điện bị cháy của Công ty CP Cosevco Hội An là loại xe chuyên phục vụ trung chuyển theo yêu cầu và tour ngắm cảnh theo giờ trong nội thành Hội An. Đơn vị này cũng đã có thông báo sẽ tạm ngừng phục vụ khách trong hôm nay và sẽ có thông báo đến khách hàng khi hệ thống hoạt động trở lại.