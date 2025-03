Quốc phòng - An ninh Quảng Nam phấn đấu giảm số vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng (QNO) - Ban Chỉ đạo phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh Quảng Nam vừa ban hành Kế hoạch số 30 triển khai công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ năm 2025.

Thực tập phương án chữa cháy tại nhà máy Công ty TNHH Mapei Việt Nam (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Núi Thành) vào tháng 2/2025. Ảnh: HẢI ĐĂNG

Theo kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm là tham mưu triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo về phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH), tập trung Luật PCCC và CNCH khi có hiệu lực thi hành. Phấn đấu mục tiêu giảm số vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Tiếp tục triển khai hiệu quả đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH đáp ứng yêu cầu tình hình mới” giai đoạn 2021 - 2025.

Xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với công tác PCCC và CNCH.

Tiếp tục phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội hướng dẫn, triển khai thực hiện phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC và CNCH. Tổ chức hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và CNCH cho người dân, học sinh, sinh viên toàn tỉnh trong năm 2025.

Tăng cường quản lý nhà nước về PCCC và CNCH đối với các cơ sở thuộc diện quản lý. Kiên quyết xử lý dứt điểm các cơ sở, công trình vi phạm quy định về PCCC, cơ sở chưa được thẩm duyệt thiết kế, chấp thuận nghiệm thu về PCCC đưa vào sử dụng theo phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”.

Công khai, đăng tải danh sách các dự án, công trình vi phạm quy định về PCCC và CNCH trên các phương tiện truyền thông. Tiếp tục tổ chức tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác PCCC cho người dân.

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Môi trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tổng rà soát việc cấp phép xây dựng, việc chuyển đổi công năng từ nhà ở riêng lẻ sang loại hình kinh doanh khác và sử dụng đất trong xây dựng, kinh doanh đúng quy định. Cương quyết không để công trình xây dựng không phép, chuyển đổi công năng không đúng quy định dẫn đến không đảm bảo điều kiện an toàn về PCCC và CNCH.

Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa phương án chữa cháy của cơ quan công an; 100% cơ sở do cơ quan công an quản lý theo phân cấp phải được xây dựng phương án chữa cháy, CNCH theo đúng quy định.

Tăng cường, nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ chữa cháy và CNCH. Thực hiện tốt công tác bảo quản, bảo dưỡng phương tiện chữa cháy và CNCH. Tổ chức thực hiện nghiêm việc rút kinh nghiệm vụ cháy, CNCH; công tác điều tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy; xử lý vi phạm về PCCC và CNCH đảm bảo đúng quy định của pháp luật.