Quốc phòng - An ninh Phổ biến pháp luật phòng cháy chữa cháy cho cơ sở lưu trú TP.Hội An (QNO) - Ngày 14/1/2025, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP.Hội An.

Đại diện UBND 13 xã, phường và hơn 200 người đứng đầu doanh nghiệp, chủ hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú trên địa bàn TP.Hội An được phổ biến một số nội dung cơ bản Nghị quyết số 02/2024/NQ-HĐTP (ngày 24/5/2024) của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định tại Điều 313 của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 sửa đổi về tội vi phạm quy định về PCCC.

Lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP.Hội An cũng lắng nghe, hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú trong thực hiện quy định về PCCC; tìm giải pháp khắc phục các tồn tại, thiếu sót nhằm đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ tại cơ sở.