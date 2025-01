An ninh trật tự Một doanh nghiệp bị xử phạt 80 triệu đồng do vi phạm phòng cháy chữa cháy (QNO) - Ngày 13/1/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam có quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy chữa cháy (PCCC), cứu nạn cứu hộ đối với Công ty TNHH Đầu tư Minh Long Hội An.

Theo quyết định, Công ty TNHH Đầu tư Minh Long Hội An có trụ sở tại phường Cẩm Châu (TP.Hội An) đã đưa công trình Rêu Hội An Boutique Hotel (trước đây tên công trình là Khách sạn Cẩm Châu) vào sử dụng, hoạt động khi chưa có văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC.

Công ty đã vi phạm quy định tại khoản 4, Điều 38 Nghị định số 144 ngày 31/12/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; PCCC; cứu nạn cứu hộ; phòng chống bạo lực gia đình. Mức xử phạt 80 triệu đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty TNHH Đầu tư Minh Long Hội An tổ chức nghiệm thu và đề nghị cơ quan cảnh sát PCCC đã thẩm duyệt trước đó đến kiểm tra kết quả nghiệm thu và cấp văn bản chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC đối với công trình Rêu Hội An Boutique Hotel đúng quy định.

Thời hạn thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả là 30 ngày kể từ ngày nhận quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Nếu quá thời hạn mà công ty không tự nguyện chấp hành thì sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật.