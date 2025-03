An ninh trật tự Công an Quảng Nam tiếp nhận quản lý phòng cháy chữa cháy từ cấp huyện (QNO) - Từ ngày 1/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam chính thức quản lý các cơ sở thuộc diện PCCC trước đây do Công an cấp huyện phụ trách.

Cảnh sát PCCC Công an tỉnh Quảng Nam phát tờ rơi tuyên truyền cho nhân dân. Ảnh minh họa

Cụ thể, từ ngày 1/3 trở đi, tất cả cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC do Công an cấp huyện quản lý được chuyển về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh trực tiếp quản lý.

Những nhu cầu giải quyết liên quan đến công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở, đề nghị người dân, tổ chức, doanh nghiệp... liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: số 121 Trung Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ; số điện thoại: 0694.160.502) để được hướng dẫn, giải quyết.

Cũng từ ngày 1/3, cả 9 bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện trước đây trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an, nay chuyển về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam thực hiện.

Các bộ thủ tục hành chính này gồm: Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở; Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;

Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ; Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy; Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy;

Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp); Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp); Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp).

Công an tỉnh khuyến nghị người dân nộp hồ sơ trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an khi có nhu cầu theo địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn Người dân có thể xem hướng dẫn nộp hồ sơ tại đây: huong-dan_0001.pdf