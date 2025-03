Xã hội Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tỉnh tiếp nhận quản lý phòng cháy chữa cháy từ công an huyện (QNO) - Nhằm đảm bảo việc quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy và giải quyết thủ tục hành chính liên tục, không gián đoạn trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an sau khi sắp xếp, tinh gọn bộ máy công an địa phương, Công an tỉnh thông báo, hướng dẫn thủ tục hành chính về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Từ ngày 1/3/2025 trở đi, tất cả cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC do Công an cấp huyện quản lý được chuyển về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh trực tiếp quản lý. Do vậy, những nhu cầu giải quyết liên quan đến công tác PCCC và CNCH đối với cơ sở liên hệ Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam (địa chỉ: số 121 Trưng Nữ Vương, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; số điện thoại: 0694.160502) để được hướng dẫn, giải quyết.

Từ ngày 1/3/2025 trở đi, 9 bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực PCCC và CNCH thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an cấp huyện trước trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an chuyển về Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam trực tiếp tiếp nhận và giải quyết, gồm:

(1) Phê duyệt phương án chữa cháy của cơ sở;

(2) Phục hồi hoạt động của cơ sở, phương tiện giao thông cơ giới, hộ gia đình và cá nhân;

(3) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

(4) Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ;

(5) Cấp Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy và chữa cháy;

(6) Cấp lại Chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy chữa cháy;

(7) Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

(8) Cấp lại Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ thuộc loại 1, loại 2, loại 3, loại 4 và loại 9 bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, trên đường thủy nội địa (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

(9) Cấp Giấy phép vận chuyển hàng hóa nguy hiểm về cháy, nổ trên đường sắt (trừ vật liệu nổ công nghiệp);

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo để tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết và nộp hồ sơ trong lĩnh vực PCCC và CNCH trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an khi có nhu cầu; theo địa chỉ http://dichvucong.bocongan.gov.vn, cụ thể như sau:

* Đăng nhập tài khoản

- Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công Bộ Công an theo địa chỉ (https://dichvucong.bocongan.gov.vn); Tại trang chủ chọn [Đăng nhập].

- Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập.

Tại giao diện trang “Đăng nhập”, chọn phương thức đăng nhập là “Tài khoản Định danh điện tử cấp bởi Bộ Công an dành cho Công dân” nếu chủ hồ sơ là công dân, chọn phương thức đăng nhập là “Tài khoản cấp bởi Cổng dịch vụ công quốc gia dành cho Doanh nghiệp/Tổ chức” nếu chủ hồ sơ là Doanh nghiệp/Tổ chức.

* Nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công Bộ Công an

- Bước 1: Chọn “Nộp hồ sơ trực tuyến”.

- Bước 2: Tại vùng lĩnh vực TTHC: Chọn lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy và ấn tìm kiếm.

- Bước 3: Chọn thủ tục hành chính cần nộp hồ sơ.

- Bước 4: Bấm “Nộp hồ sơ”.

- Bước 5: Chọn cơ quan giải quyết và trường hợp giải quyết. Sau đó bấm “Đồng ý và tiếp tục”.

- Bước 6: Điền thông tin, địa chỉ chi tiết người/cơ quan, địa chỉ nhận kết quả và sau đó bấm “Đồng ý và tiếp tục”.

- Bước 7: Chọn tệp tin cần nộp rồi tải lên tại các mục có trong thành phần hồ sơ. Sau đó bấm “Đồng ý và tiếp tục” (chú ý: Tải đầy đủ thành phần từng thủ tục theo quy định).

- Bước 8: Xem thông tin hồ sơ nộp và sau đó bấm “Đồng ý và tiếp tục”.

- Bước 9: Xem lại thông tin hồ sơ và điền mã xác nhận, tích vào ô “Tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật về lời khai trên”.

- Bước 10: Bấm nộp hồ sơ và theo dõi kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Công an tỉnh Quảng Nam thông báo, hướng dẫn để tổ chức, doanh nghiệp và người dân trên địa bàn toàn tỉnh biết, thực hiện.