Quốc phòng - An ninh Vụ giết người tại phường An Xuân (TP.Tam Kỳ): Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng nóng lực lượng điều tra (QNO) - Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Tam Kỳ cùng hai cá nhân đã được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng tặng bằng khen, thưởng nóng với thành tích xuất sắc trong công tác điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng giết người trong vụ án mạng xảy ra tại phường An Xuân tối 22/7 vừa qua.

Truy “nóng” hung thủ giết người

Khoảng 23 giờ ngày 22/7, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận tin báo của nhân dân về vụ chết người tại kiệt 125 đường Trần Dư (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ). Sau khi tiếp nhận thông tin, Giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh phối hợp Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ tổ chức lực lượng khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi phục vụ điều tra theo quy định pháp luật.

Đối tượng Nguyễn Văn Đông Khánh cùng xe máy của đối tượng. Ảnh: Công an Quảng Nam

Kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và điều tra ban đầu xác định, khoảng 22 giờ 30 phút ngày 22/7, tại kiệt 125, đường Trần Dư (phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) xảy ra việc tranh cãi và xô xát dẫn đến chết người. Nạn nhân là anh H.B.H. (SN 1980, trú phường An Sơn, TP.Tam Kỳ), nguyên nhân tử vong do bị vật nhọn đâm gây mất máu cấp, tử vong tại chỗ.

Tài sản và xe mô tô của nạn nhân tại hiện trường, đối tượng bỏ trốn ngay sau khi gây án. Hiện trường nơi xảy ra vụ án là đoạn đường bê tông kiệt 125, không có điện đường chiếu sáng, các nhà dân đều đã đóng cửa, tắt đèn đi ngủ, không có camera ghi nhận diễn biến vụ việc.

Đối tượng nhanh chóng bị bắt giữ sau khi gây án. Ảnh: Công an Quảng Nam.

Từ những dấu vết thu thập được tại hiện trường, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh nhận định đây là vụ án phức tạp, có tính chất đặc biệt nghiêm trọng cần phải tập trung lực lượng điều tra, truy xét bắt giữ đối tượng. Giám đốc Công an tỉnh giao Phòng Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp Công an TP.Tam Kỳ và công an các đơn vị, địa phương liên quan tập trung lực lượng tiến hành rà soát các đối tượng.

Trong đó. nổi lên đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi phạm tội là Nguyễn Văn Đông Khánh (SN 2000, thường trú tại Tổ 4, phường Vĩnh Trung, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng). Tuy nhiên, đối tượng đã ngắt tất cả thiết bị liên lạc, bỏ trốn, không xác định được nơi ở. Lực lượng của Công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ tập trung truy tìm thông tin đối tượng theo dấu vết nóng xuyên đêm, liên tục trên nhiều địa bàn ở Quảng Nam và TP.Đà Nẵng.

Qua truy xét, đến khoảng 12 giờ 20 ngày 23/7, các tổ công tác đã xác định đối tượng Nguyễn Văn Đông Khánh đang lẩn trốn tại phòng trọ thuộc phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng) và tiến hành đưa đối tượng về trụ sở Công an tỉnh để làm việc.

Đại tá Trần Văn Xuân - Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự báo cáo về vụ việc. Ảnh: T.C

Bước đầu đối tượng tỏ ra hết sức ngoan cố, tìm mọi cách đối phó, che giấu hành vi phạm tội. Tuy nhiên, với tinh thần kiên quyết tấn công tội phạm đến cùng, bằng các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với đối tượng, đến khoảng 7 giờ ngày 24/7, đối tượng Nguyễn Văn Đông Khánh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Mở rộng điều tra, công an xác định đối tượng Võ Nguyễn Quang Vũ (SN 1986, trú kiệt 125, đường Trần Dư, phường An Xuân, Tam Kỳ, là anh em cô cậu ruột với Khánh) biết nội dung việc Khánh giết người nhưng khi được mời làm việc không hợp tác, không khai báo về hành vi của Khánh gây khó khăn trong việc điều tra, làm rõ vụ án.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã tiến hành bắt người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Đông Khánh về hành vi “Giết người” và Võ Nguyễn Quang Vũ về hành vi “Che dấu tội phạm” tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án.

Chiến công xuất sắc của lực lượng công an

Chiều nay 26/7, tại trụ sở Công an TP.Tam Kỳ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã đến khen thưởng nóng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng giết người.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng biểu dương, chúc mừng ban chuyên án. Ảnh: T.C

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Tam Kỳ cùng đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Công an TP.Tam Kỳ cùng nhiều đại biểu công an tham dự buổi trao thưởng.

Phát biểu tại buổi trao thưởng nóng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh, TP.Tam Kỳ là nơi có đông dân cư, tình hình trật tự an toàn xã hội có xu hướng phức tạp hơn một số địa phương khác trên toàn tỉnh. Thời gian qua công an đã tăng cường kiểm soát, tấn công trấn áp tội phạm quyết liệt.

Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng nóng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án giết người. Ảnh: T.C

“Nhiều vụ việc xảy ra trên địa bàn TP.Tam Kỳ đều được công an điều tra, truy bắt rất nhanh các đối tượng vi phạm. Tôi hết sức vui mừng, biểu dương những nỗ lực lực lượng công an trong vụ án này. Vụ trọng án giết người được điều tra, nhanh chóng bắt giữ đối tượng, là chiến công lớn của Công an TP.Tam Kỳ và lực lượng Cảnh sát hình sự, tạo niềm tin cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân. Qua đó, giúp cho nhân dân tin tưởng sự vào cuộc mạnh mẽ, quyết liệt của lực lượng công an tỉnh nhà, lập lại trật tự kỷ cương nói chung và TP.Tam Kỳ nói riêng. Đây cũng là bài học để răn đe đối tượng côn đồ, manh động, nghiêm trị các đối tượng coi thường tính mạng người khác, coi thường pháp luật” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nói.

[VIDEO] - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng biểu dương, chúc mừng chiến công của lực lượng công an:

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đã tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TP.Tam Kỳ và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, truy xét, bắt giữ đối tượng giết người trong vụ việc nói trên. Đồng thời, khen thưởng nóng 10 triệu đồng cho các tập thể, 5 triệu đồng cho các cá nhân.

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Tam Kỳ cũng khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong việc điều tra, truy xét đối tượng giết người. Ảnh: T.C

Lãnh đạo Thành ủy, UBND TP.Tam Kỳ cũng đã động viên, khen thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể Phòng Cảnh sát hình sự và Công an TP.Tam Kỳ, tặng giấy khen và tiền thưởng 1 triệu đồng cho 2 cá nhân của Công an TP.Tam Kỳ.