Xã hội Xã biển Tam Quang tổ chức “Gian hàng 0 đồng", tặng quà người nghèo dịp Tết Ất Tỵ (QNO) - Hội Chữ thập đỏ phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Tam Quang (huyện Núi Thành) tổ chức trao quà và “Gian hàng 0 đồng” hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Gian hàng 0 đồng ở xã Tam Quang

Tại đây, xã Tam Quang tặng 164 suất quà cho 164 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 800 ngàn đồng, gồm 500 ngàn tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 300 ngàn đồng. Tổng giá trị quà tặng 131 triệu 200 ngàn đồng.

Trước đó, Công ty MTV An An Hòa phối hợp với Hội chữ thập đỏ xã Tam Quang (huyện Núi Thành) tổ chức trao tặng 50 suất quà cho 50 hộ gia đình cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của vùng dự án trên địa bàn xã Tam Quang, mỗi suất trị giá 700 ngàn đồng gồm tiền mặt và nhu yếu phẩm.

Công ty MTV An An Hòa tặng quà tết cho nhân dân vùng dự án Tam Quang. Ảnh: V.P

Những phần quà là nguồn động viên, khích lệ giúp các gia đình có hoàn cảnh khó khăn vui tết, đón Xuân Ất Tỵ 2025.