Bắc Trà My dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng chống mưa lũ

(QNO) - Từ tối 13 đến sáng nay 14/11, Bắc Trà My liên tục có mưa to đến rất to. Lũ trên sông suối dâng cao khiến nhiều tuyến đường huyết mạch từ trung tâm huyện về các xã và lên huyện Nam Trà My đã bị chia cắt. Các ngầm sông Trường, sông Nước Oa trên quốc lộ 40B qua các xã Trà Sơn, Trà Tân bị ngập sâu hơn 1m. Vì vậy, địa phương sẽ dừng các cuộc họp không cần thiết để phòng chống mưa lũ.

Nước lũ đổ về tại khu vực cầu K25 nối liền xã Trà Sơn và Trà Tân (Bắc Trà My). Ảnh: V.B

Ông Thái Hoàng Vũ - Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, mưa lũ đang diễn biến phức tạp, học sinh toàn huyện được nghỉ học trong sáng 14/11 để đảm bảo an toàn. Các cuộc họp không cần thiết của huyện và xã, thị trấn cũng được yêu cầu tạm dừng nhằm tập trung phòng chống mưa lũ.

Ngầm sông Nước Oa trên quốc lộ 40B qua xã Trà Tân bị ngập sâu hơn 1m. Ảnh: V.B

“Lượng mưa trong hai ngày 14 - 15/11 dự báo nhiều khả năng đạt 400 - 600mm. Huyện đã yêu cầu các địa phương chủ động, theo dõi diến biến thời tiết, sẵn sàng kích hoạt các phương án phòng chống thiên tai theo cấp độ rủi ro để ứng phó, nhất là di dời, sơ tán dân. Tuyệt đối không được chủ quan” - ông Vũ nói.