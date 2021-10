Bắc Trà My giao thông chia cắt do nước dâng, Thủy điện sông Tranh 2 điều tiết xả lũ 350 - 2.000m3/s

(QNO) - Mưa lớn liên tục từ đêm qua đến nay (23.10), tại vùng núi Trà My nước lũ các sông, suối dâng lên nhanh. Lúc 11h trưa nay, toàn bộ các tuyến giao thông tại huyện Bắc Trà My đều bị chia cắt do các cầu ngầm bị nước lũ băng qua và ngập sâu.

Gác chắn tại ngầm đường liên xã thuộc khu Dương Phú xã Trà Dương được đóng lại, không để người và phương tiện qua ngầm để đảm bảo an toàn.

Ngầm Sông Trường (quốc lộ 40B, qua đại phận xã Trà Sơn) bị ngập sâu 1,6m; ngầm sông Nước Oa (quốc lộ 40B, qua đại phận xã Trà Tân) cũng ngập sâu hơn 1m, cô lập hoàn toàn các xã vùng cao huyện Bắc Trà My và huyện Nam Trà My. Hồ chứa Thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục được điều tiết xả lũ qua các cửa xả tràn tại đập chính với lưu lượng 350 - 2.000m3/s. Hai ngầm này tiếp tục bị ngập sâu hơn nước dâng ngược từ việc xả lũ tại khu vực giao thủy giữa sông Tranh, sông Trường và sông Nước Oa.

Thủy điện Sông Tranh 2 tiếp tục được điều tiết xả lũ, lưu lượng 350 - 2000m3/s.

Theo ông Lê Đình Phúc - Phó Giám đốc Công ty thủy điện Sông Tranh, lưu lượng nước về hồ Sông Tranh 2 đang tiếp tục gia tăng, công ty vận hành duy trì mực nước hồ +165.38m. Trong quá trình vận hành, nếu mực nước tại Trạm Thủy văn Nông Sơn lớn hơn cao trình +14,0 hoặc mực nước tại Trạm Thủy văn Câu Lâu lớn hơn cao trình +3,5m hoặc lưu lượng về hồ Thủy điện Sông Tranh 2 lớn hơn 1.500m3/s thì chuyển sang vận hành cắt, giảm lũ cho hạ du theo chỉ đạo của Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Nam tại Công văn 256 ngày 21.10.2021.

Ông Trần Toại - Phó Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My cho hay, các lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn của huyện đang trực 24/24, triển khai các biện pháp ứng phó mưa lũ theo phương châm “bốn tại chỗ”, đặt biển cảnh báo, gác chắn, chốt chặn không để người và phương tiện qua lại tại các điểm ngập lụt và nguy cơ sạt lở đất để đảm bảo an toàn.