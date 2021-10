Bắc Trà My: Lũ lớn chia cắt lưu thông giữa hai cầu ngầm sông Trường và sông Nước Oa

(QNO) - Trong 24 giờ qua, tại vùng núi Trà My vẫn liên tục có mưa to và rất to. Trưa nay (24.10), Thủy điện Sông Tranh 2 vẫn duy trì điều tiết xả lũ qua các cửa xả tràn trên 1.100m3/s.

Nhiều người và phương tiện mắc kẹt do nước lũ tại khu Long Sơn, xã Trà Sơn giữa ngầm sông Trường và ngầm sông Nước Oa.

Hai cầu ngầm sông Trường và sông Nước Oa, trên quốc lộ 40B qua địa phận xã Trà Sơn và Trà Tân tiếp tục bị ngập sâu, lần lượt 1,6m và hơn 0,4m. Đơn vị quản lý đường bộ và địa phương bố trí lực lượng, đóng gác chắn cấm người và phương tiện qua 2 ngầm này. Nhiều người và phương tiện lên các xã vùng cao huyện Bắc Trà My và lên huyện Nam Trà My, đi tránh nút ngập lụt ngầm sông Trường thông qua đường liên thôn phía xã Trà Sơn, bị mắc kẹt tại khu Long Sơn, giữa hai ngầm, do ngầm sông Nước Oa không thể qua được khi nước lũ dâng cao và duy trì ở mức khoảng 0,4m.

Theo dự báo của Trạm Khí tượng Trà My, từ chiều đến khuya nay, vùng Trà My vẫn tiếp tục có mưa lớn, lượng mưa khoảng từ 80 - 120mm; đến rạng sáng ngày 25.10 mưa mới giảm hẳn.

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Bắc Trà My khuyến cáo các địa phương đề cao cảnh giác, sẵn sàng di dời, sơ tán người dân ở vùng nguy cơ sạt lở đất, ngập lụt; ưu tiên sắp xếp lưu trú lánh nạn xen ghép tại nhà người thân ở các địa điểm an toàn; tuyệt đối phải tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định; đồng thời không để người dân ra các sông, suối khi đang có lũ lớn để vớt củi, đánh bắt cá nhằm đảm bảo an toàn.