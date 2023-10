Bắc Trà My tập huấn nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính

(QNO) - Sáng nay 5/10, UBND huyện Bắc Trà My phối hợp Hội Luật gia tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị tập huấn công tác xử lý vi phạm hành chính và văn bản hướng dẫn thi hành cho 170 cán bộ các cơ quan, đơn vị và 13 xã, thị trấn.

Hội Luật gia tỉnh truyền đạt các nội dung về thực hiện và tuyên truyền pháp luật trong công tác xử lý vi phạm hành chính theo Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định 118 ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính...

Theo thống kê của ngành tư pháp Bắc Trà My, năm 2022 huyện xử phạt 16 vụ vi phạm trên lĩnh vực hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện với tổng số tiền hơn 405 triệu đồng; xử phạt 12 vụ vi phạm hành chính về an ninh, trật tự xã hội thuộc thẩm quyền của trưởng công an xã, thị trấn với 19 trường hợp vi phạm, tổng số tiền xử phạt hơn 52 triệu đồng.