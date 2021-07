Bài 2: Công ty CP Phức hợp Hà My né tránh trách nhiệm

(QNO) – Đại diện Công ty CP Phức hợp Hà My khẳng định không biết các hợp đồng mua bán giữa khách hàng và Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore nên chỉ hỗ trợ trong khả năng có thể (?).



Khách hàng dự án Khu đô thị phức hợp Hà My chỉ được 2 quyền lựa chọn là nhận lại tiền cộng lãi suất hoặc đổi đất và bù thêm tiền

Khách hàng hoang mang

Ngày 8.4.2021, Công ty CP Dana Real thay mặt khách hàng gửi văn bản đến Công ty CP Phức hợp Hà My (Công ty Hà My) đề nghị giải đáp những thắc mắc của khách hàng về việc bàn giao đất.

Trong thông báo trả lời Công ty CP Dana Real ký ngày 13.4.2021, Công ty Hà My khẳng định, Công ty CP Dana Real và Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore (Công ty Singapore) đã hợp tác phân phối cho khách hàng những phân khu không đúng như bản đồ quy hoạch 1/500 của Quyết định 2379 (đất biệt thự nhưng rao bán đất lô liền kề - PV).

Công ty Hà My với tư cách nhà đầu tư mới đã cố gắng xử lý theo hướng xin điều chuyển quy hoạch 1/500 dự án để phù hợp với khách hàng nhưng theo Luật Quy hoạch đô thị không đủ điều kiện nên việc bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng như Hợp đồng đặt cọc mà chủ đầu tư cũ (Công ty Singapore) và Công ty Dana Real đã phân phối là bất khả thi.

Ông Đinh Văn Xuân – Trưởng phòng Chăm sóc khách hàng, Công ty CP Phức hợp Hà My (được ông Đỗ Tấn Vũ, Tổng Giám đốc Công ty CP Phức hợp Hà My ủy quyền) cho biết, sau khi đơn vị tiếp nhận hồ sơ mới phát hiện hợp đồng phân phối của Công ty CP Dana Real cho khách hàng là không đúng theo quy hoạch nên đã lập tức gửi văn bản cho Công ty Dana Real đề xuất hướng giải quyết.

Theo đó, Công ty CP Phức hợp Hà My chấp nhận hỗ trợ khách hàng bằng cách chuyển đổi đất sang Khu đô thị ven sông Dương Hội (đối diện dự án khu đô thị Phức hợp Hà My), tuy nhiên khách hàng và Dana Real phải bù thêm 3 triệu đồng cho 1m2 và số tiền này sẽ được thu khi có sổ (dự kiến sau 10 tháng). Ai không đồng ý phương án này, công ty sẽ trả lại tiền gốc cộng lãi suất ngân hàng kể từ ngày đặt cọc.

Nhiều khách hàng cho rằng, việc đổi đất của Công ty CP Phức hợp Hà My là không tương xứng do vị trí đất khu đô thị Dương Hội có giá trị thấp hơn Khu đô thị phức hợp Hà My. Chưa kể, việc bù thêm tiền 3 triệu đồng/m2 là vô lý bởi khách hàng không có lỗi trong chuyện này.

Dự án Khu đô thị Dương Hội đối diện dự án Khu phức hợp Hà My.

Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh – khách hàng mua đất dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My, Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore và Công ty CP Phức hợp Hà My thực chất là một, chỉ là đổi tên người đứng đầu. Đồng nghĩa, tất cả quyền lợi và trách nhiệm của công ty CP Phức hợp Hà My đối với khách hàng vẫn không thay đổi.

“Ngay từ đầu chủ đầu tư dự án đã lừa dối khách hàng khi đưa bản quy hoạch 1/500 là đất ở liền kề, nếu biết là đất biệt thự chúng tôi đã không mua. Bây giờ, thay vì tiếp tục thực hiện đúng hợp đồng họ lại muốn lôi kéo chúng tôi vào một dự án khác giá trị thấp hơn. Chúng tôi yêu cầu chủ đầu tư mới phải thực hiện hợp đồng như cam kết chứ không thể chối bỏ trách nhiệm được” - bà Quỳnh bức xúc.



Dana Real thiếu hiểu biết?

Quyết định 2638 ngày 28.9.2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc chuyển giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My từ Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore cho Công ty CP Phức hợp Hà My, trong mục tổ chức thực hiện nêu rõ: Công ty CP Phức hợp Hà My chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư từ dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My theo quy định pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng, pháp luật về kinh doanh bất động sản… và các nghĩa vụ khác liên quan theo pháp luật hiện hành…

Trường hợp xuất hiện việc chuyển nhượng dự án (hoặc một phần dự án) giữa 2 công ty (nếu có) thì phải đảm bảo tuân thủ nguyên tắc, điều kiện chuyển nhượng dự án theo pháp luật về kinh doanh bất động sản hiện hành và phải thực hiện thủ tục chuyển nhượng dự án theo quy định. Không được phép đưa bất động sản vào kinh doanh khi chưa đủ điều kiện.

Ông Nguyễn Văn Hiếu – khách hàng mua đất dự án Khu đô thị Phức hợp Hà My đề xuất, nếu Công ty Hà My không thay đổi được quy hoạch thì phải trả lại tiền gốc, tiền phạt và lãi suất như hợp đồng đã ký, hoặc đổi ngang qua đất khu đô thị Dương Hội với diện tích tương đương, nhưng đến nay chủ đầu tư mới vẫn không chịu gặp trực tiếp khách hàng để thương lượng.

Cũng theo ông Hiếu, trong suốt quá trình giới thiệu sản phẩm, giao dịch, đặt cọc, thu tiền… ông và hầu hết khách hàng chỉ làm việc với Công ty Dana Real. “Với tư cách là nhà phân phối nhưng Dana Real đã giới thiệu không đúng sản phẩm cho khách hàng, do đó cũng phải chịu trách nhiệm” - ông Hiếu nói.

Ông Văn Tuấn Huy - Giám đốc đầu tư Công ty CP Dana Real: “Lỗi của chúng tôi là thiếu hiểu biết, quá tin vào chủ dự án (!?)”

Ông Văn Tuấn Huy – Giám đốc đầu tư Công ty CP Dana Real cho rằng lỗi của ông là thiếu hiểu biết, quá tin vào chủ dự án (Công ty TNHH Phát triển đô thị Singapore) chứ không có ý lừa dối khách hàng.

“Ban đầu chủ đầu tư dự án đưa tôi bản quy hoạch 1/500 là đất phân lô liền kề, số lượng 133 lô và nói đang xin tỉnh chuyển quy hoạch sang đất nền. Mình là nhà phân phối cũng tin vậy, chứ đất biệt thự thì tôi đã không bán” - ông Huy phân trần, đồng thời cho biết, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cũng đã mời ông lên làm việc về vấn đề này.

Theo ông Huy, hiện nay đất dự án vẫn còn, đồng nghĩa tiền khách hàng vẫn còn, vấn đề là chủ đầu tư mới là Công ty Hà My ham lời nhiều không muốn chuyển sang đất nền.

“Chúng tôi đã tổ chức làm việc với chủ đầu tư mới 3-4 lần rồi nhưng họ vẫn bảo lưu quan điểm là chuyển khách hàng sang khu đô thị Dương Hội. Thật ra, với giải pháp đổi đất chủ đầu tư mới đưa ra dân vẫn có lợi, chỉ là lãi ít hay nhiều thôi. Nếu khách hàng chấp nhận chọn đất Dương Hội chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng tiêu thụ nếu có yêu cầu để mọi việc sớm được giải quyết” - ông Huy phân tích.

