Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà Tết cho già làng, người có uy tín, gia đình khó khăn tại Nam Trà My

(QNO) - Chiều nay 15.1, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đến thăm, tặng quà cho già làng, người có uy tín, các hộ nghèo, cận nghèo hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn Nam Trà My.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: T.C

Tham gia đoàn công tác còn có đồng chí Trần Xuân Vinh - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Mạnh Hà - Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy, đồng chí Trần Anh Tuấn - Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Sở LĐ-TB&XH, Ban Dân tộc tỉnh.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường nhấn mạnh, những năm qua, diện mạo vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh có nhiều thay đổi, đời sống của người dân từng bước được cải thiện, văn hóa truyền thống của các dân tộc được tôn trọng, giữ gìn và phát huy, mặt bằng dân trí được nâng lên...

Tặng quà Tết cho các già làng, người có uy tín trên địa bàn huyện Nam Trà My. Ảnh: T.C

Đến nay, nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã xóa được đói, giảm hộ nghèo, có nhà ở, có đất sản xuất, có nước sinh hoạt, con em được đi học, ốm đau được chữa bệnh. Những kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, có đóng góp không nhỏ của các già làng, người có uy tín.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường đã gửi lời chúc Tết, thăm hỏi đến gia đình của các già làng, người có uy tín, động viên các già làng tiếp tục duy trì việc nêu gương trong cộng đồng. Đồng thời mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương lớn của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường trao quà Tết cho đại diện người có uy tín của địa phương. Ảnh: T.C

Tấm gương của các già làng, người có uy tín sẽ là động lực quan trọng để góp phần nâng cao đời sống người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số, cùng chung tay thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Thăm, chúc Tết và tặng quà ông Hồ Thanh Bá - Nguyên Bí thư Huyện ủy Nam Trà My. Ảnh: T.C

Đối với các hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn đặc biệt do ảnh hưởng thiên tai, Bí thư Tỉnh ủy ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc các gia đình có một cái Tết bình an, ấm áp, cố gắng nỗ lực hơn nữa trong năm mới để có được cuộc sống tốt hơn, no ấm hơn.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước là sẽ luôn đồng hành, giúp đỡ, hỗ trợ để người dân có cuộc sống tốt hơn, không ai bị bỏ lại phía sau, ai cũng được có Tết an vui.

[VIDEO] - Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường thăm, tặng quà Tết ở Nam Trà My.

Cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà và chúc Tết gia đình các vị nguyên là lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Nam Trà My.