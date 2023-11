Cảnh báo đợt lũ xuất hiện ở các sông Vu Gia, Thu Bồn, Tam Kỳ

(QNO) - Chiều tối nay 14/11, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho hay, dự báo trong 12 giờ tới lũ trên sông Vu Gia, Thu Bồn sẽ ở mức dưới báo động 3 và bắt đầu xuống chậm. Riêng sông Tam Kỳ từ chiều nay cảnh báo có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh lũ dưới báo động 2.

Người dân đóng cọc tre, bỏ bao cát để kè tạm chống sạt lở tại xã Đại Cường.

Từ chiều nay đến trưa ngày 16/11, dự báo các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương phía Bắc tỉnh phổ biến từ 80 - 180mm, có nơi trên 250mm; các địa phương phía Nam tỉnh phổ biến từ 100 - 300mm, có nơi trên 450mm. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn từ cấp 1 đến cấp 1.

Trong 6 đến 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tiếp tục lên và đạt đỉnh ở mức xấp xỉ báo động 3 sau đó xuống chậm. Trên sông Thu Bồn tiếp tục lên đạt đỉnh ở mức báo động 2 đến dưới báo động 3 sau đó xuống chậm. Trong 12 đến 24 giờ tới, lũ trên các sông xuống chậm. Trên sông Tam Kỳ, từ chiều nay ngày 14/11 đến ngày 18/11 khả năng xuất hiện 1 đợt lũ với đỉnh lũ ở mức báo động 1 đến dưới báo động 2.

Một số thiệt hại do mưa lớn đã được ghi nhận tại các địa phương. Tại huyện Đại Lộc, sáng ngày 13/11, do mưa lớn cục bộ, một số nơi vùng trũng thấp bị ngập, có nơi ngập đến 0,6m, hiện nay nước đã rút.

Tại thôn Khương Mỹ (xã Đại Cường) xảy ra sạt lở bờ sông Vu Gia chiều dài khoảng gần 100m chiều sâu từ 4-5m. UBND huyện Đại Lộc đã kiểm tra và đưa ra phương án khắc phục tạm thời bằng đóng cọc tre, bỏ bao cát theo taluy để giữ tạm.

Tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Bắc Quảng Nam (thị trấn Ái Nghĩa), sạt lở mái ta luy khiến đất tràn vào sát vách tường nhà dân, làm ảnh hưởng đến 12 hộ dân. UBND huyện Đại Lộc đã chỉ đạo UBND thị trấn Ái Nghĩa sơ tán các hộ dân trong vùng ảnh hưởng đến nơi an toàn.

Mưa lớn cũng làm sạt lở tuyến đường ĐH của huyện Nam Trà My tuyến xã Trà Mai - Trà Vân - Trà Vinh. Ngoài ra, lốc xoáy xuất hiện ở Núi Thành làm tốc mái 1 nhà dân ở xã Tam Nghĩa. Nước lũ dâng lên ở các vị trí cầu Sông Trường, sông Oa (quốc lộ 40B); cầu K25 (Trà Tân), cầu sông Trạm (Trà Đông) của huyện Bắc Trà My đã ngập, giao thông chia cắt.