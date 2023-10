Chìm tàu cá ở Cù Lao Chàm, 2 ngư dân được cứu vớt an toàn

(QNO) - Trưa nay 11/10, Thiếu tá Văn Thanh Lộc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) cho biết, một tàu cá của ngư dân Hội An khi đang đánh bắt thì bị chìm, rất may 2 ngư dân được cứu vớt an toàn.

Khoảng 21 giờ tối qua 10/10, tàu cá QNa-02852 TS do ông Trần Sơn (54 tuổi, xã Cẩm Kim, TP.Hội An) làm chủ, hoạt động tại vùng biển Cù Lao Chàm thì bị phá nước làm chìm tàu. Trên tàu còn có một ngư dân khác cùng xã.

Đến 21 giờ 30, 2 ngư dân được tàu cá QNa-02255 TS của ông Phạm Văn Đôi cứu vớt đưa vào bờ an toàn.

Công tác trục vớt tàu cá QNa-02852 TS gặp nhiều khó khăn do thời tiết xấu. Tàu này hành nghề lưới rê, xuất bến tại Trạm kiểm soát Cửa Đại (Hội An) lúc 19 giờ ngày 10/10.